Miguel Hidalgo é vice-campeão mundial de triatlo e coloca o Brasil pela 1ª vez no pódio

O brasileiro Miguel Hidalgo fez história, na madrugada deste domingo, ao levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao pódio após o término do Circuito Mundial de triatlo. Em uma prova de recuperação, o atleta de 25 anos chegou na quarta posição na oitava e derradeira etapa de Wollongong, na Austrália, e terminou em segundo lugar na classificação geral da modalidade.

"Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos, não vão faltar novas oportunidades", disse Hidalgo após conquistar o melhor resultado de um triatleta do país. "Estou orgulhoso do que fiz. Precisei ter muito sangue frio porque hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike. Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas conseguir recuperar bem, tive um final de corrida muito bom."

Segundo colocado no ranking mundial, atrás do australiano Matthew Hauser, que dominou a temporada e levou o título, Miguel Hidalgo teve seu lugar no pódio ameaçado durante a prova, especialmente após encerrar a natação em 26º lugar e ampliar a distância em relação aos líderes depois dos 40km de ciclismo. A recuperação veio na corrida, superando seu principal concorrente pela prata, o português Vasco Vilaça, no último quilômetro.

Além da prova de superação neste domingo, repetindo o quarto lugar da Alemanha, Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar. O triatleta foi medalhista em metade das oito etapas, incluindo uma inédita vitória brasileira em Alghero, na Itália. Também foi prata em Karlovy Vary, na República Checa, e bronze em Yokohama, no Japão, e na Riviera Francesa. Os bons resultados deram a ele 3.769,95 pontos, entre os 4.250 de Hauser e os 3.690,12 de Vilaça, que completaram o pódio.