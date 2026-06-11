México x África do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/06) pela Copa do Mundo 2026 México e África do Sul fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026; veja horário, onde assistir e informações da partida Hannah Franco 11.06.26 15h00 Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa) México x África do Sul disputam hoje, quinta-feira (11/06), a 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Confira onde assistir ao vivo e os detalhes da partida: Onde assistir México x África do Sul ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo, SBT, SporTV e N Sports, além das plataformas GeTV (Globoplay) e CazéTV (YouTube), a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente com o duelo entre México e África do Sul no tradicional Estádio Azteca. Jogando em casa, a seleção mexicana aposta na força de sua torcida para iniciar a competição com uma vitória e largar na frente no Grupo A. Comandado por Javier Aguirre, o México chega ao Mundial cercado de expectativas e com a responsabilidade de representar uma das sedes da competição. Antes da bola rolar, o estádio receberá uma grande cerimônia de abertura promovida pela Fifa. Já a África do Sul retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. Sob o comando do técnico Hugo Broos, a equipe africana busca surpreender na estreia e conquistar pontos importantes na luta por uma vaga na próxima fase. VEJA MAIS Copa do Mundo: vendas de TVs crescem 20% em Belém às vésperas da estreia do Brasil Comércio aposta em promoções, reforço de estoques e maior movimento de consumidores para impulsionar o faturamento durante a competição Camisa da seleção, preços altos e eleição: a realidade colombiana às vésperas da Copa do Mundo Seleção colombiana chega ao torneio mundial cercada por expectativas México x África do Sul: ficha da partida México: equipe comandada por Javier Aguirre. África do Sul: equipe comandada por Hugo Broos. FICHA TÉCNICA México x África do Sul Copa do Mundo 2026 - Grupo A Local: Estádio Azteca, na Cidade do México Data/Horário: 11 de junho de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21