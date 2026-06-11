Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

México x África do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/06) pela Copa do Mundo 2026

México e África do Sul fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026; veja horário, onde assistir e informações da partida

Hannah Franco
fonte

Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa)

México x África do Sul disputam hoje, quinta-feira (11/06), a 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Confira onde assistir ao vivo e os detalhes da partida:

Onde assistir México x África do Sul ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo, SBT, SporTV e N Sports, além das plataformas GeTV (Globoplay) e CazéTV (YouTube), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente com o duelo entre México e África do Sul no tradicional Estádio Azteca. Jogando em casa, a seleção mexicana aposta na força de sua torcida para iniciar a competição com uma vitória e largar na frente no Grupo A.

Comandado por Javier Aguirre, o México chega ao Mundial cercado de expectativas e com a responsabilidade de representar uma das sedes da competição. Antes da bola rolar, o estádio receberá uma grande cerimônia de abertura promovida pela Fifa.

Já a África do Sul retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. Sob o comando do técnico Hugo Broos, a equipe africana busca surpreender na estreia e conquistar pontos importantes na luta por uma vaga na próxima fase.

VEJA MAIS

image Copa do Mundo: vendas de TVs crescem 20% em Belém às vésperas da estreia do Brasil
Comércio aposta em promoções, reforço de estoques e maior movimento de consumidores para impulsionar o faturamento durante a competição

image Camisa da seleção, preços altos e eleição: a realidade colombiana às vésperas da Copa do Mundo
Seleção colombiana chega ao torneio mundial cercada por expectativas

México x África do Sul: ficha da partida

México: equipe comandada por Javier Aguirre.

África do Sul: equipe comandada por Hugo Broos.

FICHA TÉCNICA
México x África do Sul
Copa do Mundo 2026 - Grupo A
Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
Data/Horário: 11 de junho de 2026, às 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu

11.06.26 11h47

Futebol

Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada

11.06.26 10h54

FUTEBOL

Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte'

Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu

11.06.26 10h26

COPA 2026

Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir

A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta.

11.06.26 9h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TEM BOM GOSTO!

Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo

Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos

12.06.26 0h09

Futebol

Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A

Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional

11.06.26 19h45

FUTEBOL

Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu

11.06.26 11h47

FUTEBOL

Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira

Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde

10.06.26 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda