México x África do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/06) pela Copa do Mundo 2026

México x África do Sul disputam hoje, quinta-feira (11/06), a 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Confira onde assistir ao vivo e os detalhes da partida:

Onde assistir México x África do Sul ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo, SBT, SporTV e N Sports, além das plataformas GeTV (Globoplay) e CazéTV (YouTube), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente com o duelo entre México e África do Sul no tradicional Estádio Azteca. Jogando em casa, a seleção mexicana aposta na força de sua torcida para iniciar a competição com uma vitória e largar na frente no Grupo A.

Comandado por Javier Aguirre, o México chega ao Mundial cercado de expectativas e com a responsabilidade de representar uma das sedes da competição. Antes da bola rolar, o estádio receberá uma grande cerimônia de abertura promovida pela Fifa.

Já a África do Sul retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. Sob o comando do técnico Hugo Broos, a equipe africana busca surpreender na estreia e conquistar pontos importantes na luta por uma vaga na próxima fase.

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México x África do Sul: ficha da partida

México: equipe comandada por Javier Aguirre.

África do Sul: equipe comandada por Hugo Broos.

FICHA TÉCNICA

México x África do Sul

Copa do Mundo 2026 - Grupo A

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México

Data/Horário: 11 de junho de 2026, às 16h