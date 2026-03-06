McLaren na frente e Aston Martin em último: veja projeção dos pelotões da F1 no GP da Austrália Estadão Conteúdo 06.03.26 15h23 Repleta de mudanças, a Fórmula 1 terá, em Melbourne, sua primeira corrida após a maior reformulação do regulamento em anos. A partir da uma hora de domingo (horário de Brasília), as primeiras dúvidas a respeito dos novos moldes da modalidade serão sanadas, e os treinos livres já indicaram o que se pode esperar de cada equipe no GP da Austrália. Campeão do Mundial de Construtores nas duas últimas temporadas, a McLaren começa mais um ano de forma animadora. Com base na velocidade média e a consistência dos tempos de volta apresentados durante os treinos livres, a projeção é de que a equipe britânica domine tanto os treinos classificatórios quanto a corrida no Circuito de Albert Park. Segundo simulações da própria F-1, a McLaren deve rodar em ritmo mais rápido que as concorrentes no dia do GP, com diferença de 0s07 para a Mercedes e de 0s15 para a Ferrari, segunda e terceira, respectivamente, na hierarquia. No qualificatório, a ordem não muda, mas a vantagem da McLaren sobre a Mercedes deve ser ainda maior: 0s12. A maior discrepância de desempenho em classificatório e corrida deve ser da Racing Bulls, que aparece em quinto lugar na projeção de formação do grid, mas em oitavo na simulação de pace para a corrida. O inverso ocorre com a Alpine, projetada como nona no qualifiyng e sexta na corrida. Novatas da temporada, Audi e Cadillac só não ficam abaixo da Aston Martin no que diz respeito ao pace projetado para domingo. A Audi está um pouco mais bem credenciada para o treino classificatório, em sétimo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 McLaren Aston Martin projeção GP da Austrália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00