McLaren na frente e Aston Martin em último: veja projeção dos pelotões da F1 no GP da Austrália

Repleta de mudanças, a Fórmula 1 terá, em Melbourne, sua primeira corrida após a maior reformulação do regulamento em anos. A partir da uma hora de domingo (horário de Brasília), as primeiras dúvidas a respeito dos novos moldes da modalidade serão sanadas, e os treinos livres já indicaram o que se pode esperar de cada equipe no GP da Austrália.

Campeão do Mundial de Construtores nas duas últimas temporadas, a McLaren começa mais um ano de forma animadora. Com base na velocidade média e a consistência dos tempos de volta apresentados durante os treinos livres, a projeção é de que a equipe britânica domine tanto os treinos classificatórios quanto a corrida no Circuito de Albert Park.

Segundo simulações da própria F-1, a McLaren deve rodar em ritmo mais rápido que as concorrentes no dia do GP, com diferença de 0s07 para a Mercedes e de 0s15 para a Ferrari, segunda e terceira, respectivamente, na hierarquia. No qualificatório, a ordem não muda, mas a vantagem da McLaren sobre a Mercedes deve ser ainda maior: 0s12.

A maior discrepância de desempenho em classificatório e corrida deve ser da Racing Bulls, que aparece em quinto lugar na projeção de formação do grid, mas em oitavo na simulação de pace para a corrida. O inverso ocorre com a Alpine, projetada como nona no qualifiyng e sexta na corrida.

Novatas da temporada, Audi e Cadillac só não ficam abaixo da Aston Martin no que diz respeito ao pace projetado para domingo. A Audi está um pouco mais bem credenciada para o treino classificatório, em sétimo.