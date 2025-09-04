Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Maycon valoriza defesa zerada do Corinthians na Copa do Brasil, mas vê 'eliminatória aberta'

Estadão Conteúdo

O Corinthians tem bons motivos para demonstrar confiança em avançar às semifinais da Copa do Brasil. Além da vantagem por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e o fato de definir na Neo Química Arena, onde é muito forte, não ter sofrido gols ainda na competição anima a torcida. Mesmo assim, a ordem no clube é manter os pés no chão e o respeito aos paranaenses.

Além de passar em branco na Ligga Arena, o Corinthians passou de fases na Copa do Brasil com dois triunfos por 1 a 0 diante do Novorizontino e com novo 1 a 0 e outros 2 a 0 sobre o Palmeiras. Manter a força da defesa é algo bastante cobrado, como revelado por Maycon. O volante, contudo, admite que nada está definido e prega atenção e seriedade.

"É um ponto que a gente sempre se cobra, que é não tomar gols. É manter o foco que a gente tem tido. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes e meias para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor", observou, antes de alertar os companheiros. "É um ponto muito importante para nós. Saímos com uma vitória importante, mas a eliminatória está aberta e temos de trabalhar da melhor forma possível."

Dorival Júnior sabe da boa vantagem adquirida na ida, mas vem usando a semana livre de treinos para ajustar problemas na marcação flagrados no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no fim de semana, no qual não teve os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu e viu os rivais ameaçarem bastante o gol de Hugo Souza.

"É muito importante (essa semana de trabalhos). Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe", frisou Maycon. "Temos um desafio muito grande pela frente na Copa do Brasil e, depois, a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução do nosso time nos últimos jogos e temos que evoluir para conseguir os objetivos que temos."

Além de confiar na busca do título da Copa do Brasil que não vem desde 2009, quando bateu o Internacional, o Corinthians ainda está ameaçado de queda no Brasileirão, apenas quatro pontos da zona de descenso e com mais jogos que a maioria dos concorrentes da parte debaixo da tabela.

Com a reabilitação de Matheuzinho e do artilheiro Yuri Alberto, Dorival busca aliviar a pressão que assolou o clube recentemente e fazê-lo deslanchar já nesta reta final de temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Corinthians

Athletico-PR

Maycon
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos

Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006

04.09.25 17h57

REMO

Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais

Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados

04.09.25 17h29

SÉRIE B

Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’

Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4

04.09.25 16h14

Mais esportes

Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro

Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades.

04.09.25 13h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda