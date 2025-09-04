Maycon valoriza defesa zerada do Corinthians na Copa do Brasil, mas vê 'eliminatória aberta' Estadão Conteúdo 04.09.25 18h42 O Corinthians tem bons motivos para demonstrar confiança em avançar às semifinais da Copa do Brasil. Além da vantagem por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e o fato de definir na Neo Química Arena, onde é muito forte, não ter sofrido gols ainda na competição anima a torcida. Mesmo assim, a ordem no clube é manter os pés no chão e o respeito aos paranaenses. Além de passar em branco na Ligga Arena, o Corinthians passou de fases na Copa do Brasil com dois triunfos por 1 a 0 diante do Novorizontino e com novo 1 a 0 e outros 2 a 0 sobre o Palmeiras. Manter a força da defesa é algo bastante cobrado, como revelado por Maycon. O volante, contudo, admite que nada está definido e prega atenção e seriedade. "É um ponto que a gente sempre se cobra, que é não tomar gols. É manter o foco que a gente tem tido. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes e meias para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor", observou, antes de alertar os companheiros. "É um ponto muito importante para nós. Saímos com uma vitória importante, mas a eliminatória está aberta e temos de trabalhar da melhor forma possível." Dorival Júnior sabe da boa vantagem adquirida na ida, mas vem usando a semana livre de treinos para ajustar problemas na marcação flagrados no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no fim de semana, no qual não teve os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu e viu os rivais ameaçarem bastante o gol de Hugo Souza. "É muito importante (essa semana de trabalhos). Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe", frisou Maycon. "Temos um desafio muito grande pela frente na Copa do Brasil e, depois, a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução do nosso time nos últimos jogos e temos que evoluir para conseguir os objetivos que temos." Além de confiar na busca do título da Copa do Brasil que não vem desde 2009, quando bateu o Internacional, o Corinthians ainda está ameaçado de queda no Brasileirão, apenas quatro pontos da zona de descenso e com mais jogos que a maioria dos concorrentes da parte debaixo da tabela. Com a reabilitação de Matheuzinho e do artilheiro Yuri Alberto, Dorival busca aliviar a pressão que assolou o clube recentemente e fazê-lo deslanchar já nesta reta final de temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Athletico-PR Maycon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42