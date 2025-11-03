Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mastantuono vira desfalque no Real Madrid por pubalgia e abre espaço para Vini e Rodrygo juntos

Estadão Conteúdo

Xabi Alonso não se cansa de dizer que pode jogar com Rodrygo e Vini Jr. juntos no Real Madrid. Ocorre que o encanto com o jovem Mastantuono acabou obrigando-o a revezar os brasileiros no time titular, causando reclamações recentemente, sobretudo do camisa 7. O argentino foi diagnosticado com uma pubalgia, podendo parar por até dois meses e abrindo caminho para o treinador "resolver" seus dilemas ofensivos.

Mastantuono atuou o jogo inteiro diante do Valencia, no Santiago Bernabéu, no sábado - goleada por 4 a 0 -, mas acusou dores nos treinos. O Real Madrid revelou que exames realizados nesta segunda detectaram a pubalgia que já o tira de ação diante do Liverpool, pela Champions, e pode deixá-lo ausente nos outros nove compromissos do ano.

O clube não revelou a gravidade do problema, que costuma durar até 3 meses para ser tratado. Mastantuono era o responsável por atuar aberto na direita, justamente o setor onde Xabi Alonso gostaria de improvisar Rodrygo, que vinha brigando pela vaga na esquerda com Vini Jr.

"Sim, eles podem jogar juntos, depende do jogo e deles. Eles atuaram muito no ano passado e vai depender dos outros jogadores também, mas não é algo impossível", afirmou Alonso antes de encara a Real Sociedad, no mês passado. Na ocasião, contudo, colocou Rodrygo na vaga de Vini no segundo tempo apenas.

O Real Madrid embarcou para Liverpool com seis atacantes. Além da dupla brasileira e do intocável Mbappé, o treinador espanhol selecionou Endrick, Gonzalo Díaz (atua como centroavante) e Brahim Díaz.

Apês da chance de finalmente ter Rodrygo e Vini juntos, não está descartada a possibilidade de um meio-campo mais robusto em Anfield, já que a concorrência também é acirrada com Valverde, Bellingham, Camavinga, Thouaméni, Arda Güler e Ceballos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions

Real Madrid

Mastantuono

Rodrygo

Vini Jr.
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

Futebol

Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

03.11.25 13h42

Futebol

Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B

Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela

03.11.25 12h35

Futebol

Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista

Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão.

03.11.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão

03.11.25 10h14

LUITA SEGUE

Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim'

Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos

02.11.25 21h45

Futebol

Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos'

Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo

03.11.25 10h44

Futebol

Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista

Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão.

03.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda