Mastantuono vira desfalque no Real Madrid por pubalgia e abre espaço para Vini e Rodrygo juntos

Xabi Alonso não se cansa de dizer que pode jogar com Rodrygo e Vini Jr. juntos no Real Madrid. Ocorre que o encanto com o jovem Mastantuono acabou obrigando-o a revezar os brasileiros no time titular, causando reclamações recentemente, sobretudo do camisa 7. O argentino foi diagnosticado com uma pubalgia, podendo parar por até dois meses e abrindo caminho para o treinador "resolver" seus dilemas ofensivos.

Mastantuono atuou o jogo inteiro diante do Valencia, no Santiago Bernabéu, no sábado - goleada por 4 a 0 -, mas acusou dores nos treinos. O Real Madrid revelou que exames realizados nesta segunda detectaram a pubalgia que já o tira de ação diante do Liverpool, pela Champions, e pode deixá-lo ausente nos outros nove compromissos do ano.

O clube não revelou a gravidade do problema, que costuma durar até 3 meses para ser tratado. Mastantuono era o responsável por atuar aberto na direita, justamente o setor onde Xabi Alonso gostaria de improvisar Rodrygo, que vinha brigando pela vaga na esquerda com Vini Jr.

"Sim, eles podem jogar juntos, depende do jogo e deles. Eles atuaram muito no ano passado e vai depender dos outros jogadores também, mas não é algo impossível", afirmou Alonso antes de encara a Real Sociedad, no mês passado. Na ocasião, contudo, colocou Rodrygo na vaga de Vini no segundo tempo apenas.

O Real Madrid embarcou para Liverpool com seis atacantes. Além da dupla brasileira e do intocável Mbappé, o treinador espanhol selecionou Endrick, Gonzalo Díaz (atua como centroavante) e Brahim Díaz.

Apês da chance de finalmente ter Rodrygo e Vini juntos, não está descartada a possibilidade de um meio-campo mais robusto em Anfield, já que a concorrência também é acirrada com Valverde, Bellingham, Camavinga, Thouaméni, Arda Güler e Ceballos.