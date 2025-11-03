Mastantuono vira desfalque no Real Madrid por pubalgia e abre espaço para Vini e Rodrygo juntos Estadão Conteúdo 03.11.25 14h57 Xabi Alonso não se cansa de dizer que pode jogar com Rodrygo e Vini Jr. juntos no Real Madrid. Ocorre que o encanto com o jovem Mastantuono acabou obrigando-o a revezar os brasileiros no time titular, causando reclamações recentemente, sobretudo do camisa 7. O argentino foi diagnosticado com uma pubalgia, podendo parar por até dois meses e abrindo caminho para o treinador "resolver" seus dilemas ofensivos. Mastantuono atuou o jogo inteiro diante do Valencia, no Santiago Bernabéu, no sábado - goleada por 4 a 0 -, mas acusou dores nos treinos. O Real Madrid revelou que exames realizados nesta segunda detectaram a pubalgia que já o tira de ação diante do Liverpool, pela Champions, e pode deixá-lo ausente nos outros nove compromissos do ano. O clube não revelou a gravidade do problema, que costuma durar até 3 meses para ser tratado. Mastantuono era o responsável por atuar aberto na direita, justamente o setor onde Xabi Alonso gostaria de improvisar Rodrygo, que vinha brigando pela vaga na esquerda com Vini Jr. "Sim, eles podem jogar juntos, depende do jogo e deles. Eles atuaram muito no ano passado e vai depender dos outros jogadores também, mas não é algo impossível", afirmou Alonso antes de encara a Real Sociedad, no mês passado. Na ocasião, contudo, colocou Rodrygo na vaga de Vini no segundo tempo apenas. O Real Madrid embarcou para Liverpool com seis atacantes. Além da dupla brasileira e do intocável Mbappé, o treinador espanhol selecionou Endrick, Gonzalo Díaz (atua como centroavante) e Brahim Díaz. Apês da chance de finalmente ter Rodrygo e Vini juntos, não está descartada a possibilidade de um meio-campo mais robusto em Anfield, já que a concorrência também é acirrada com Valverde, Bellingham, Camavinga, Thouaméni, Arda Güler e Ceballos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Real Madrid Mastantuono Rodrygo Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02