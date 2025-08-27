Martínez é convocado pela Venezuela e vira problema para volta da Copa do Brasil no Corinthinas Estadão Conteúdo 27.08.25 17h28 O Corinthians continua acumulando problemas para o jogo de volta da Copa do Brasil com o Athletico-PR, agendado para 10 de setembro, na Neo Química Arena, por causa das Eliminatórias Sul-Americanas e também pela antecipação da partida em um dia (seria 11 de setembro). Depois do goleiro Hugo Souza, que vai defender o Brasil, agora foi a vez de José Martínez, recuperando-se de cirurgia na mão, ser convocado pela Venezuela. Em recuperação de fratura no quarto metatarso da mão esquerda, o volante titular é tratado como indispensável no meio de campo por Dorival Júnior e vem em tratamento avançado justamente para figurar na segunda partida com os paranaenses, na disputa por vaga na semifinal. Ocorre que sua convocação nesta quarta-feira praticamente o tira do jogo caso esteja reabilitado. O técnico Fernando Batista anunciou 32 nomes convocados para as partidas diante de Argentina e Colômbia, na qual a Venezuela tentará se garantir na Copa do Mundo de 2026 ou, ao menos, na repescagem, com a sétima vaga. E Martínez, ainda como dúvida, é um dos principais nomes para a marcação. "O jogador José Martínez, que está com uma fratura no quarto metatarso da mão esquerda, e processo cirúrgico, é parte da convocação da Vinotinto e a comissão médica da seleção vai avaliar sua evolução para determinar se estará em condições de jogar", explicou a direção da Venezuela. Com 18 pontos, no sétimo lugar, a Venezuela precisa de um milagre pela vaga direta. Tem de ganhar seus dois jogos e ainda torcer por um tropeço dos colombianos (22 pontos) diante da Bolívia, em Barranquilla. A "bronca" do Corinthians está na antecipação do jogo de 11 para 10 de setembro. A CBF não quis prejudicar o Fluminense, rival corintiano do dia 13 - os cariocas jogam pela sul-americana dia 16 -, mas não pensou nos desfalques dos paulistas por causa das Eliminatórias, já que Romero e Feliz Torres podem ser convocados também. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians José Martínez Venezuela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53