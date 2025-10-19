Marcus D'Almeida conquista a medalha de prata no Finals de tiro com arco na China

Principal representante do Brasil no tiro com arco e um dos principais nomes da modalidade - é o atual líder do ranking mundial -, Marcus D'Almeida conquistou, neste domingo, a medalha de prata no Finals, competição que reúne os oito melhores da temporada, em Nanjing, na China.

Esta foi a quarta premiação do arqueiro de 27 anos na segunda competição mais importante do tiro com arco, atrás apenas do Campeonato Mundial, no qual também ficou em segundo lugar no mês passado. D'Almeida também faturou a prata no Finals de 2014, o ouro em 2023, e o bronze em 2024.

No caminho até a decisão, o brasileiro precisou superar os medalhistas olímpicos Baptiste Addis e Thomas Chirault, prata com a equipe francesa em Paris-2024. Nas quartas de final, o jovem Addis chegou a abrir 5 a 1 de vantagem, mas D'Almeida virou por 6 a 5 na flecha de ouro. A semifinal, contra Chirault, foi mais tranquila: 6 a 2.

O líder do ranking mundial só foi parado na final, diante do americano Brady Ellison, 2º do mundo e dono de cinco medalhas olímpicas entre 2012 e 2024, por 6 a 4. O resultado, porém, foi suficiente para manter o brasileiro, vencedor da etapa da Turquia do circuito mundial da modalidade, na liderança do ranking de arco recurvo.