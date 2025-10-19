Marcus D'Almeida conquista a medalha de prata no Finals de tiro com arco na China Estadão Conteúdo 19.10.25 10h17 Principal representante do Brasil no tiro com arco e um dos principais nomes da modalidade - é o atual líder do ranking mundial -, Marcus D'Almeida conquistou, neste domingo, a medalha de prata no Finals, competição que reúne os oito melhores da temporada, em Nanjing, na China. Esta foi a quarta premiação do arqueiro de 27 anos na segunda competição mais importante do tiro com arco, atrás apenas do Campeonato Mundial, no qual também ficou em segundo lugar no mês passado. D'Almeida também faturou a prata no Finals de 2014, o ouro em 2023, e o bronze em 2024. No caminho até a decisão, o brasileiro precisou superar os medalhistas olímpicos Baptiste Addis e Thomas Chirault, prata com a equipe francesa em Paris-2024. Nas quartas de final, o jovem Addis chegou a abrir 5 a 1 de vantagem, mas D'Almeida virou por 6 a 5 na flecha de ouro. A semifinal, contra Chirault, foi mais tranquila: 6 a 2. O líder do ranking mundial só foi parado na final, diante do americano Brady Ellison, 2º do mundo e dono de cinco medalhas olímpicas entre 2012 e 2024, por 6 a 4. O resultado, porém, foi suficiente para manter o brasileiro, vencedor da etapa da Turquia do circuito mundial da modalidade, na liderança do ranking de arco recurvo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tiro com arco Finals Marcus D'Almeida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Carlos Ferreira Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei 19.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00