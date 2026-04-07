Manchester United anuncia a renovação de contrato do zagueiro Harry Maguire Estadão Conteúdo 07.04.26 9h42 Convocado na Data Fifa do mês de março para defender a seleção da Inglaterra, o zagueiro Harry Maguire teve o seu contrato renovado pelo Manchester United nesta terça-feira. O novo vínculo do defensor vai até junho de 2027 com opção de extensão por mais um ano. O clube anunciou a novidade em suas redes sociais e apostou no bom momento do jogador para manter o elenco competitivo visando já a próxima temporada. Maguire já disputou 266 partidas com a camisa vermelha e está no United desde 2019. Neste período, ele participou das conquistas dos títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. Ao site oficial, o jogador festejou o desfecho positivo e disse que pretende continuar o seu ciclo com muita entrega e ambição por conquistas de novos troféus. "Esou muito feliz em estender minha trajetória neste clube incrível por pelo menos oito temporadas e quero continuar jogando diante de nossos torcedores para criamos juntos mais momentos especiais", afirmou. Com 55 pontos, o clube do técnico Michael Carrick ocupa a terceira posição na Premier League e tem à sua frente o líder Arsenal (70) e o Manchester City com 61 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester United Harry Maguire renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55