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Manchester United anuncia a renovação de contrato do zagueiro Harry Maguire

Estadão Conteúdo

Convocado na Data Fifa do mês de março para defender a seleção da Inglaterra, o zagueiro Harry Maguire teve o seu contrato renovado pelo Manchester United nesta terça-feira. O novo vínculo do defensor vai até junho de 2027 com opção de extensão por mais um ano.

O clube anunciou a novidade em suas redes sociais e apostou no bom momento do jogador para manter o elenco competitivo visando já a próxima temporada.

Maguire já disputou 266 partidas com a camisa vermelha e está no United desde 2019. Neste período, ele participou das conquistas dos títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra.

Ao site oficial, o jogador festejou o desfecho positivo e disse que pretende continuar o seu ciclo com muita entrega e ambição por conquistas de novos troféus.

"Esou muito feliz em estender minha trajetória neste clube incrível por pelo menos oito temporadas e quero continuar jogando diante de nossos torcedores para criamos juntos mais momentos especiais", afirmou.

Com 55 pontos, o clube do técnico Michael Carrick ocupa a terceira posição na Premier League e tem à sua frente o líder Arsenal (70) e o Manchester City com 61 pontos.

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