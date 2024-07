Veja quem são os 277 brasileiros classificados para as Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris estão chegando e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou a lista de atletas que representarão o país na competição. Ao todo, 277 esportistas estarão presentes, distribuídos em 39 modalidades diferentes.

Nesta edição, a delegação é histórica, pois pela primeira vez as mulheres representam a maioria, com 55% do total (153 atletas), um aumento em relação aos 47% da última Olimpíada.

Os 277 atletas formam a terceira maior delegação do Brasil, atrás apenas dos Jogos do Rio em 2016 e Tóquio 2020, igualando o número da equipe em Pequim 2008. Devido ao tamanho da delegação, o Correio organizou os atletas por modalidades e provas.

A lista, baseada em dados divulgados pelo COB, está sujeita a alterações devido a lesões ou outras situações que possam impactar a classificação dos atletas.

Maratona aquática

Feminino

Ana Marcela Cunha (10km)

Viviane Jungblut (10km)

Masculino

Guilherme Costa (10km)

Atletismo

Feminino

Ana Carolina Azevedo - 100m e 200m

Ana Caroline Miguel da Silva – arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais – lançamento do disco

Chayenne Pereira da Silva – 400m com barreiras

Eliane Martins – salto em distância

Érica Sena – 20 km marcha atlética

Flávia Maria de Lima – 800m

Gabriela de Souza Muniz – 20 km marcha atlética

Gabriele Sousa dos Santos – salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento do disco

Jucilene Sales de Lima – lançamento do dardo

Juliana de Menis Campos – salto com vara

Lissandra Campos – salto em distância

Lorraine Barbosa - 200m

Tatiane Raquel da Silva – 3.000m com obstáculos

Tiffani Marinho - 400m

Valdileia Martins – salto em altura

Vitória Rosa - 100 m

Viviane Lyra – 20 km marcha atlética – maratona de marcha atlética em revezamento misto

Masculino

Alison dos Santos – 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Almir Cunha dos Santos – salto triplo

Caio Bonfim – 20km marcha atlética e maratona de marcha atlética em revezamento misto

Daniel Ferreira do Nascimento – maratona

Darlan Romani – arremesso do peso

Douglas Hernandes – revezamento 4x400m

Eduardo Rodrigues de Deus – 110m com barreiras

Erik Cardoso - 100m e revezamento 4x100m

Felipe Bardi – 100m e revezamento 4x100m

Fernando Carvalho Ferreira – salto em altura

Gabriel Aparecido Garcia – revezamento 4x100m

Jadson Erick Soares Lima – revezamento 4x400m

José Fernando Ferreira Santana – decatlo

Lucas Carvalho – 400m e revezamento 4x400m

Lucas Conceição Vilar – revezamento 4x400m

Lucas Marcelino dos Santos – salto em distância

Luiz Maurício Dias – lançamento do dardo

Matheus Gabriel Corrêa – 20km marcha atlética

Matheus Lima da Silva – 400m, 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Paulo André Camilo de Oliveira – 100m e revezamento 4x100m

Pedro Henrique Nunes – lançamento do dardo

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Renan Gallina – 200m e revezamento 4x100m

Welington da Silva Morais – arremesso do peso

Badminton

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

Basquete

Masculino

Alexey Borges

Bruno Caboclo

Cristiano Felício

Didi Louzada

Elinho Corazza

George de Paula

Guilherme Santos

João Marcelo “Mãozinha”

Léo Meindl

Lucas Dias

Marcelo Huertas

Raul Neto

Vitor Benite

Yago Mateus

Boxe

Feminino

Bárbara Santos (66kg)

Beatriz Ferreira (60kg)

Caroline Almeida (50kg)

Jucielen Romeu (57kg)

Tatiana Chagas (54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (92kg)

Luiz Oliveira (57kg)

Michael Trindade (51kg)

Wanderley Pereira (80kg)

Canoagem slalom

Feminino

Ana Sátila (K1, C1 e Cross)

Masculino

Pedro Gonçalves (K1, C1 e Cross)

Canoagem velocidade

Canoa masculina

Isaquias Queiroz (C1 1000m e C2 500m)

Jacky Godmann (C2 500m)

Mateus Nunes (C1 1000m)

Caiaque masculino

Vagner Souta (K1 1000m)

Canoa feminina

Valdenice Conceição (C1 200m)

Caiaque feminino

Ana Paula Vergutz (K1 500m)

Ciclismo BMX Racing

Feminino

Paola Reis

Ciclismo BMX Freestyle

Masculino

Gustavo Bala Loka

Ciclismo estrada

Feminino

Ana Vitoria Magalhães

Masculino

Vinicius Rangel

Ciclismo Mountain Bike

Feminino

Raiza Goulão

Masculino

Ulan Galinski

Esgrima

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

Futebol

Feminino

Lorena

Tainá

Tarciane

Rafaelle

Thais Ferreira

Antônia

Tamires

Yasmim

Yaya

Duda Sampaio

Ana Vitória

Gabi Portilho

Adriana

Kerolin

Ludmilla

Marta

Jheniffer

Gabi Nunes

Ginástica artística

Feminino

Flávia Saraiva

Jade Barbosa

Julia Soares

Lorrane Oliveira

Rebeca Andrade

Masculino

Arthur Nory

Diogo Soares

Ginástica rítmica

Bárbara Domingos - individual

Débora Medrado - conjunto

Maria Eduarda Arakaki - conjunto

Nicole Pircio - conjunto

Sofia Madeira - conjunto

Victória Borges - conjunto

Ginástica trampolim

Feminino

Camilla Lopes

Masculino

Rayan Castro

Handebol

Feminino

Gabi Moreschi

Renata Arruda

Bruna de Paula

Gabriela Bitolo

Giulia Guarieiro

Jhennifer dos Santos

Kelly Rosa

Mariane Fernandes

Patrícia Matieli

Adriana Cardoso

Larissa Araújo

Jéssica Quintino

Marcela Arounian

Tamires Araújo

Hipismo Adestramento

João Victor Oliva

Hipismo Completo

Carlos Ramadam Parro

Marcio Carvalho Jorge

Rafael Mamprim Losano

Ruy Leme da Fonseca

Hipismo Saltos

Yuri Mansur

Stephan de Freitas Barcha

Rodrigo Pessoa

Pedro Veniss

Judô

Feminino

Natasha Ferreira (48kg)

Larissa Pimenta (52kg)

Rafaela Silva (57kg)

Ketleyn Quadros (73kg)

Mayra Aguiar (78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

Michel Augusto (60kg)

William Lima (66kg)

Daniel Cargnin (73kg)

Guilherme Schimidt (81 kg)

Rafael Macedo (90kg)

Leonardo Gonçalves (100kg)

Rafael Silva (+100kg)

Levantamento de Pesos

Feminino

Amanda Schott (até 71kg)

Laura Amaro (até 81kg)

Natação

Feminino

Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto)

Beatriz Dizotti (1500m livre)

Gabrielle Roncatto (400m livre e 4x200m livre)

Giovana Reis (4x100m livre)

Maria Fernanda Costa (200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre)

Maria Paula Heitmann (4x200m livre)

Stephanie Balduccini (4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley misto)

Masculino

Breno Correia (4x100m livre)

Eduardo Moraes (4x200m livre)

Fernando Scheffer (4x200m livre)

Gabriel Santos (4x100m livre)

Guilherme Basseto (4x100m medley misto)

Guilherme Caribé (50m e 100m livre e 4x100m livre)

Guilherme Costa (200m, 400m e 800m livre e 4x200m livre)

Kayky Mota (100m borboleta e 4x100m medley misto)

Marcelo Chierighini (100m livre e 4x100m livre)

Murilo Sartori (4x200m livre)

Nicolas Albiero (200m borboleta)

Pentatlo moderno

Feminino

Isabella Abreu

Remo

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

Rugby

Feminino

Bianca Silva

Gabriela Lima

Gisele Gomes

Luiza Campos

Marcelle Souza

Mariana Nicolau

Marina Fioravanti

Milena Mariano

Raquel Kochhann

Thalia Costa

Thalita Costa

Yasmim Soares

Saltos ornamentais

Feminino

Ingrid Oliveira - plataforma 10m

Masculino

Isaac Souza - plataforma 10m

Skate

Feminino

Dora Varella - park

Isadora Pacheco - park

Raicca Ventura - park

Gabriela Mazetto - street

Pâmela Rosa - street

Rayssa Leal - street

Masculino

Augusto Akio - park

Luigi Cini - park

Pedro Barros - park

Felipe Gustavo - street

Giovanni Vianna - street

Kelvin Hoefler - street

Surfe

Feminino

Luana Silva

Tainá Hinckel

Tatiana Weston-Webb

Masculino

Filipe Toledo

Gabriel Medina

João Chianca

Taekwondo

Feminino

Maria Clara Pacheco (-57kg)

Caroline Santos (-67kg)

Masculino

Edival Pontes (-68kg)

Henrique Marques (-80kg)

Tênis

Feminino

Beatriz Haddad Maia - simples e duplas

Laura Pigossi - simples

Luisa Stefani - duplas

Masculino

Thiago Monteiro - simples e duplas

Thiago Wild - simples e duplas

Tênis de mesa

Feminino

Bruna Alexandre - individual e equipe

Bruna Takahashi - individual, equipe e duplas mistas

Giulia Takahashi - individual e equipe

Masculino

Guilherme Teodoro - individual e equipe

Hugo Calderano - individual e equipe

Vitor Ishiy - individual, equipe e duplas mistas

Tiro com arco

Masculino

Marcus D´Almeida - Recurvo individual

Feminino

Ana Luiza Caetano - Recurvo individual

Tiro esportivo

Feminino

Georgia Furquim Bastos - Skeet

Geovana Meyer - Carabina 3 posições e Carabina de ar 10m

Masculino

Philipe Chateaubrian - Pistola de ar 10m

Triatlo

Feminino

Djenyfer Arnold

Vittoria Lopes

Masculino

Manoel Messias

Miguel Hidalgo

Vela

Feminino

Gabriela Kidd – Ilca6

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo – Formula Kite

Matheus Isaac – IQFoil

Marco Grael e Gabriel Simões – 49er

Misto

Marina Arndt e João Siemsen - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

Vôlei

Feminino

Ana Cristina

Carol

Diana

Gabi

Julia Bergmann

Lorenne

Macris

Nyeme

Roberta

Rosamaria

Tainara

Thaisa

Masculino

Adriano

Alan

Bruninho

Cachopa

Darlan

Flávio

Isac

Leal

Lucão

Lucarelli

Lukas Bergmann

Thales

Vôlei de praia

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur Lanci

Wrestling

Feminino

Giullia Penalber