UFC: Paraense Amanda Lemos busca o cinturão do pelo-palha contra a chinesa Weili Zhang

A paraense Amanda Lemos terá a chance de conquistar o cinturão do peso-palha (52,1 kg) do UFC. O comandante da franquia, Dana White, oficializou nas redes sociais que Amanda Lemos será a desafiante da dona do cinturão, a chinesa Weili Zhang, no evento UFC 292, que será realizada em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de agosto.

Amanda Lemos venceu suas duas últimas lutas no UFC, derrotando por finalização Michelle Waterson e nocauteando Marina Rodriguez, nos meses de julho e novembro do ano. A paraense possui um cartel no UFC de oito lutas disputadas, com sete vitórias e apenas uma derrota. Amanda Lemos possui no currículo o título do Jungle Fight na temporada 2015, um dos principais eventos de MMA do Brasil e desde 2016 faz parte do UFC. Essa será a primeira vez em que Amanda Lemos terá a chance de faturar o cinturão do UFC.

Caso Amanda lemos conquiste o cinturão, ela será a segunda lutadora brasileira a ter o gostinho de ser campeã na categoria pelo-palha.

Quem é a adversária da paraense?

Weili Zhang, de 33 anos, realizou sua última luta pelo UFC em novembro do ano passado, quando finalizou Carla Esperza. Weili Zhang já lutou nove vezes pelo UFC e é uma das surpresas no UFC.