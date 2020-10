Terceira Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross levantou poeira em São Miguel do Guamá

A Terceira Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross acelerou nas pistas e no coração dos amantes do esporte, que marcaram presença para assistir o lindo espetáculo feito pelos pilotos sobre as duas rodas. O evento aconteceu na manhã do último domingo (25), no CT Miguel Getúlio, no município paraense de São Miguel do Guamá.

Diego Henning, piloto da equipe Açaí Vitanat, número 199, foi quem subiu no lugar mais alto do pódio, na categoria MX1. O piloto, que agora se prepara para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, parabenizou a organização do evento.

“Foi bom ganhar a MX1. Foi um treino maravilhoso para as corridas do Brasileiro. A pista é bem técnica. Só tenho a agradecer aos amigos que apoiam e a equipe Vitanat. Estão de parabéns pela excelente corrida”, disse o piloto.

Também houve uma grande disputa na categoria MX3. Michel Celin, número 7, largou em terceiro lugar e, durante a corrida, o motor da moto apagou e só voltou a funcionar na terceira curva. Quando o piloto conseguiu sair, batalhou no restante da corrida e conquistou o primeiro lugar.

“Foi muito significante para mim e batalhei muito para conseguir o primeiro lugar, só tenho agradecer a Deus por tudo”, explicou o atleta.

A próxima etapa será realizada no próximo domingo (1), no município de Capitão Poço.



Resultado da corrida:

MX 1

#169 Diego Henning

#14 Matheus Lopes

#51 Jeffersom Barreto

#4 Jhonn Mayk

#6 Enzo Oliveira

MX 3

#7 Michel Celin

#316 Naedson Cunha

#216 Wellington Duarte

#177 Alexandre Cabral

#81 Edson Sousa

MX 4

#81 Edson Sousa

#177 Alexandre Cabral

#41 Emerson Oliveira

#8 Eloilson Celin

#69 Jose Humberto

MX 5

#69 Jose Humberto

#111 Kerly Pessoa

#25 Demoval Rezende

#88 Neto

#41 Emerson Oliveira

MX INTER

#510 Ermeson Alcântara

#97 Fabricio Oliveira

#57 Thyago Araujo

#92 Jose Rodrigo

#47 Luiz Neto

MX ESTRE #

#92 Jose Rodrigo

#17 Alisson Amorim

#26 Aslam Isidoro

#57 Thyago Araujo

#93 Tiago Silva

NAC PRO

#14 Matheus Lopes

#97 Fabricio Oliveira

#51 Jeffersom Junior

#4 Jhonn Mayk

NAC OPEN

#216 Wellington Duarte

#7 Michel Celin

#316 Naedson Cunha

#313 Angelo Clayton

#84 Marcelo Lira

NAC INTER

#114 Saulo Brito

#236 Wilton Jose

#07 Joao Victor

#88 Luiz Furtado

#89 Thiago Lima

NAC ESTRE

#236 Wilton Jose

#69 Charles Cruz

#75 Lardson Laercio

#89 Thiago Lima

#313 Angelo Clayton

INFANTIL

#51 Jeffersom Junior

#07 Matheus Santos

#38 Kauan Firmino

#4 Enzo Gabriel

#6 Manoel Joaquim

MIRIM

#51 Jeffersom Junior

#4 Enzo Gabriel

#6 Manoel Joaquim

#599 Joao Luiz

#38 Kauan Firmino

(Com inforções da ASCOM do Motocross)