Tenista do paraense é campeã em duas categorias no ATQP Fest Tênis G1

Bruna Pinheiro vence simples e duplas no torneio nacional e pode ficar entre as 20 melhores jogadores do Brasil na categoria.

Iury Costa
fonte

Esse resultado pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil. (Foto: Divulgação)

A paraense Bruna Pinheiro, atleta da academia Set Point Belém, conquistou no último final de semana os títulos de simples e duplas no ATQP Fest Tênis G1, competição realizada entre os dias 23 e 27 de setembro em Recife (PE). O torneio soma pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e é um dos mais importantes do calendário para atletas de base.

Bruna disputou a categoria 16 anos e superou adversárias de diferentes estados, resultado que pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil na categoria. A conquista também reforça a presença do tênis paraense em competições de expressão nacional.

O técnico Kiko Caetano avaliou o desempenho da atleta e destacou a evolução da equipe na temporada. 

 “Foi uma excelente competição para a nossa equipe e, principalmente, para a Bruna, que conseguiu confirmar todo o potencial que temos visto no dia a dia dos treinos”, afirmou.

A atleta celebrou os resultados após a final em Recife.

  “Estou muito feliz por ter conseguido esses dois títulos em um torneio tão importante. Foi uma experiência desafiadora, mas me senti preparada e confiante. Quero agradecer ao meu técnico Kiko Caetano, à minha equipe da Set Point e à minha família, que sempre acreditam em mim. Essa conquista é mais um passo no meu sonho de chegar cada vez mais longe no tênis”, disse Bruna.

image Legenda (Foto: Divulgação)

Além de Bruna, outros seis atletas da Set Point Belém também participaram da competição. Alguns alcançaram as fases de quartas de final e semifinal, resultados que reforçam o trabalho desenvolvido pela academia.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

