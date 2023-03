Tabela e regulamento do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 são divulgados pela CBF

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 começa em abril e a CBF divulgou a tabela de jogos e o regulamento, com a primeira fase em disputa até maio. A Esmac, única equipe paraense na competição, estreia no dia 16 de abril, contra o UDA-AL, no Estádio do Souza, em Belém. O jogo marca a volta para a Série A2, depois que o time caiu em 2022, ficando na 14ª posição da primeira divisão.

A Série A2 será disputada em quatro fases. Ao todo serão 16 times, divididos em dois grupos com oito clubes cada. Para a divisão a CBF utilizou o critério de proximidade geográfica por estado.

No Grupo A estão: Cresspom-DF, Minas Brasília, América-MG, Botafogo, Fluminense, São José-SP, A.D Taubaté-SP e Red Bull Bragantino-SP. Já no Grupo B estão: 3B Sport-AM, JC FC-AM, Esmac-PA, Vila Nova-GO, Fortaleza, Botafogo-PB, Sport e UDA-AL.



VEJA MAIS

Durante a primeira fase os jogos serão de turno único, em sete rodadas, e ao final os quatro primeiros colocados de cada grupo serão classificados para as quartas de final. Na sequência, os clubes irão brigar por vagas na semifinal e final, em jogos de ida e volta. Vale lembrar que os quatro semifinalistas conquistam acesso à Série A1.

Com uma pausa prevista para a Copa do Mundo Feminina 2023, a final do Brasileiro, que vai dar o título para um dos clubes, está programada para acontecer entre os dias 1 e 8 de setembro.



Confira os jogos da Esmac na primeira fase:

Esmac x UDA-AL (1ª rodada)

Data: 16 de abril

Hora: 15h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Fortaleza x Esmac (2ª rodada)

Data: 23 de abril

Hora: 15h

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Esmac x 3B Sport-AM (3ª rodada)

Data: 29 de abril

Hora: 15h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Esmac x JC FC-AM (4ª rodada)

Data: 6 de maio

Hora: 15h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém



Vila Nova x Esmac (5ª rodada)

Data: 14 de maio

Hora: 15h

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Sport-PE x Esmac (6ª rodada)

Data: 20 de maio

Hora: a definir

Local: a definir

Esmac x Botafogo-PB (7ª rodada)

Data: 27 de maio

Hora: a definir

Local: a definir