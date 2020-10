Shouse disputa vaga no Maranhão para seguir na Copa do Brasil de Futsal

A Shouse está na briga pra chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal Sicredi. A equipe paraense decide vaga contra o Balsas Futsal, do Maranhão, no jogo de ida, marcado para esta sexta-feira (23), no ginásio Francisco Coelho, em Balsas- MA, a partir das 20h.

Na partida de ida, disputada na cidade de Ananindeua-PA, semana passada, aconteceu empate de 3 a 3. O time maranhense esteve inferior no placar duas vezes e buscou a igualdade. Um novo empate, provoca prorrogação e até cobranças de penalidades se for necessário.

O time timbira tem o respaldo de ser heptacampeão do Maranhão. Ano passado, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians-SP, nas quartas.

A delegação paraense sob a chefia de Roberto Martins viajou num Van fretada pela associação com onze atletas, além do atendente de quadra.

Os jogadores relacionados: Luan, Gustavo, Roberto, Edilson, Hector, Luquinha, Denilson, Luizão, Jeffrey, Coutinho e Andrey.

Antes da viagem o tricolor paraense jogou pelo campeonato paraense adulto e venceu o ADBAS por 7 a 6, mantendo-se na liderança do grupo D com 10 pontos. No dia 29 enfrenta o Paysandu.