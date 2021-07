Segunda etapa de torneio de vôlei agita Ilha de Mosqueiro neste final de semana

A Segunda Etapa Paraense Master de Vôlei acontece no próximo domingo (25), na Praia do Farol, em Mosqueiro, a partir das 9h. O torneio terá a participação de 34 duplas, com atletas de vários estados, como Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá e Maranhão.

A inscrições encerraram na última segunda-feira (19). Segundo o presidente da Associação Paraense de Vôlei de Praia (AVP/PA), Paulo Piteck, vários atletas de alto nível da modalidade estarão no evento.

“Atletas que jogam os circuitos nacionais de vôlei de praia máster, e teremos duas duplas paraenses que são campeões brasileiros máster, como o Gerson Monte, atual ganhador do troféu Rômulo Maiorana 2021”, afirmou.

Serão duas modalidades: a categoria masculina máster 50+, com 24 duplas; e a categoria feminina, com participação das 10 melhores duplas do estado. O evento terá premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados de cada categoria e brindes para os terceiros lugares.

Ainda segundo Paulo Piteck, devido a pandemia da covid-19 o evento terá protocolos de segurança a saúde aos participantes. “Os atletas terão que ter um comprovante de que estão vacinados e ser orientados a terem a sua máscara de proteção e seu álcool em gel. Já nas quadras, serão permitidos apenas as duplas e os árbitros oficiais do evento”, explicou.

As pessoas que quiserem prestigiar deverão chegar cedo para garantir seu lugar, pois o local será cercado e a presença do público será controlada pela organização. O evento é promovido e realizado pela Associação Paraense de Vôlei de Praia (AVP/PA) em conjunto com a Federação Paraense de Voleibol (FPV/PA).