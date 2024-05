Remo é multado por confusão e cantos homofóbicos na final do Parazão; Papellin é suspenso

A confusão da primeira final do Campeonato Paraense 2024 pode sair caro para o Remo. A equipe azulina foi condenada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) a pagar 30 salários mínimos por conta da invasão de campo e cânticos homofóbicos da torcida do Leão Azul na partida. Além disso, o diretor de futebol Sérgio Papelin foi punido com 15 dias de afastamento de jogos.

A decisão do TJD-PA ocorreu após o julgamento na última terça-feira (29). Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, a equipe jurídica do Remo afirmou que vai recorrer da decisão.

VEJA MAIS

De acordo com dados do governo federal, o salário mínimo é R$ 1.412. Assim, caso a condenação seja mantida, o valor total da multa que o clube terá de pagar será de R$ 42.360 mil.

A punição se refere a confusão que ocorreu no primeiro jogo da final do Parazão contra o Papão. Na ocasião, a equipe técnica do Leão Azul estava bem agitada por conta de algumas marcações da arbitragem em campo.

Após uma falta dura de Leandro Vilela contra o jogador azulino, os atletas e comissão técnica iniciaram uma confusão no gramado, com tapas e socos. Em um momento da briga, a transmissão do jogo mostrou o Sérgio Papelin indo para cima da arbitragem.

Além disso, na súmula do jogo, o árbitro Braulio da Silva Machado registrou ataques homofóbicos por parte da torcida azulina. Segundo o documento, os cânticos preconceituoso eram direcionados ao atacante bicolor Nicolas. No registro, o juiz também detalhou o momento da invasão de campo e xingamentos proferidos por Papelin.

"Informo ainda que aos 53 minutos do segundo tempo, no momento em que me dirigia a área de revisão para analisar uma disputa de jogo, o Sr. Sergio Papellin (executivo de futebol da equipe Clube do Remo) voltou a invadir as imediações do campo de jogo, inclusive entrando na área de revisão e com dedo em riste gritava de forma ofensiva as seguintes palavras: 'Ladrão, vagab*ndo, saf*do'. Após o fato, o mesmo foi retirado por seguranças que estavam próximo ao ocorrido", detalhou.

Em campo, o Paysandu levou a melhor e venceu o jogo por 2 a 0, saindo com a vantagem para o jogo de volta, que teminou empatado em 1 a 1 e com o título do Bicola.