R10 Team ganha mosaico exclusivo no Fifa

Depois de ser campeã mundial sul-americana e ter quatro atletas classificados para as finais da eLibertadores de Fifa 21 no xBox, evento que acontece desta segunda (15) até quarta-feira (17), a R10 Team, equipe que tem o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como sócio, recebeu uma homenagem exclusiva e inédita no Brasil: um mosaico com imagem de três dos seus principais atletas. A arte com foto de PHzin, GabrielPN e Rampazzo aparecerá estampada pelos torcedores na arquibancada durante os jogos. É a primeira vez que uma equipe é destacada dessa forma na história do jogo.

Mosaico será liberado gratuitamente a todos que acompanharem o evento

Para liberar o item promocional, basta assistir pelo menos uma hora de transmissão das finais da competição, que reúne oito atletas. No torneio, a R10 Team será representada por PHzin, GabrielPN, MHenrique e Fineto. Já no PlayStation, dos oito finalistas, um é da R10, o player MH7. Os três primeiros colocados estarão classificados para Playoffs, que valem vaga no mundial.

A primeira edição do evento seria realizada no ano passado, no Fifa20, com finais presenciais no Brasil, mas foi cancelado devido à pandemia da covid-19. Desta vez, o torneio organizado pela EA Sports em parceria com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) será disputado online e dará uma premiação total de 100 mil dólares. Os jogos podem ser assistidos nos canais oficiais da EA Sports.