Qualidade de vida e contato com a natureza, os benefícios canoagem, prática que tem crescido no Pará

O Pará possui um clima que possibilita a prática da canoagem o ano todo. Mas quando o verão chegar, o tempo fica melhor ainda e é nessa época que a modalidade é mais procurada. Luciana Quintana pratica a modalidade desde 2016 e contou que, cada vez mais, o esporte tem crescido aqui no estado.

Hoje, Luciana é membro do grupo Caruana e tem uma loja voltada para artigos de esportes náuticos. Segundo ela, uma das principais vantagens de praticar a canoagem é o contato com a natureza e a qualidade de vida.

Em entrevista a equipe de Esportes de OLiberal.com, Luciana falou um pouco do cenário atual da modalidade e deu algumas dicas para quem pretende se aventurar pelos rios da região.

OLiberal: Como começaste no esporte?

Luciana Quintana: Comecei em 2016, por curiosidade. Sempre fui ligada à água. Quando criança, eu nadava. E depois de adulta, a vontade de estar na água e no ar livre voltou. Nessa época só tinha uma base de canoagem havaiana em Belém e foi lá que eu comecei.

OL: Como tu enxergas a modalidade aqui no estado? Achas que ela está crescendo?

LQ: A canoagem teve um crescimento exponencial de 2016 para cá. Como falei, naquele ano só tinha uma base de canoa polinésia/havaiana. Hoje, se não me engano, já existem 10 bases. Todas com muitos alunos. No Caruanas, nossas turmas estão quase sempre lotadas e temos lista de espera em alguns horários.

OL: A gente está entrando em julho e a canoagem é tida como um esporte de verão, como tem sido a procura?

LQ: A procura é principalmente pela turma da tarde [pôr do Sol] aumentou muito de maio para cá, principalmente pela diminuição das chuvas e pela chegada do verão. A galera está querendo aproveitar ao máximo esses dias bonitos que têm feito.

OL: O que tu destacas como um dos principais ganhos em praticar a canoagem.

LQ: O principal ganho na canoagem polinésia sem dúvida nenhuma é a qualidade de vida. Tirar uma hora e meia do seu dia para estar ao ar livre e em contato com a natureza é gratificante. Além disso, como é um esporte coletivo, os alunos aprendem a trabalhar em equipe, respeitar e até ajudar as limitações do próximo, criam vínculos de amizade e aprendem juntos. Quanto à parte física, observa-se aumento no condicionamento físico, tonificação de músculos, aumento de força e se o treino tiver uma certa intensidade e associado a uma alimentação adequada, podemos observar emagrecimento também.

OL: Tu tens uma loja de artigos voltados para os esportes aquáticos. Como tem sido a procura? Tens percebido aumentos?

LQ: É uma loja virtual, vendo pelo Instagram. O nome é Acqualoha. A procura aumentou, principalmente de camisas com proteção solar, viseiras e maiôs manga longa. Justamente por causa do verão e desse sol escaldante.

OL: Para quem quiser começar a remar, é preciso algum preparo específico?

LQ: De preferência saber nadar. Mas todos usamos coletes na hora da remada. Só ter vontade de ir que lá a gente integra a pessoa com o esporte e com os outros alunos

OL: Podes dar algumas dicas de equipamentos necessários para iniciar no esporte?

LQ: Para a pessoa que quer começar, mas não sabe se vai gostar do esporte, indico adquirir apenas artigos de proteção contra o sol [viseira/boné, camisas e calças com proteção solar] e garrafinhas para beber água. Para quem já tem certeza que quer praticar e se aprofundar no esporte, recomendo a compra de colete e remo, principalmente.