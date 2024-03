Paysandu goleia o Bragantino e encaminha classificação para a semi do Parazão

O Paysandu venceu o Bragantino neste sábado (9), no estádio Diogão, por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. Os gols bicolores foram marcados pelo meia Biel e pelo jovem Esli Garcia (2), que entrou no segundo tempo. Com o resultado, o Papão volta para Belém com a vantagem para a decisão.

Agora, o Bragantino precisa vencer por quatro gols de diferença na Curuzu. Caso a vantagem seja de três, a disputa vai para os pênaltis. O jogo de volta ocorre no próximo domingo (17), às 17h, na casa do Paysandu.

Antes disso, o Papão tem um compromisso na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Juventude-RS. O jogo ocorre na quarta-feira (13), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Primeiro tempo

O jogo começou com mais pressão da equipe bicolor. Já aos 2 minutos de disputa, o Paysandu desceu para o ataque e após um cruzamento dentro da grande área de Edinho, o meia Biel recebeu e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar da partida.

Com a marcação alta, o Paysandu encontrava dificuldades para finalizar e chegar com mais perigo. Mas, ainda era o mais efetivo no primeiro período.

O Paysandu teve a chance de aumentar o placar aos 25 minutos, com Ruan Ribeiro. O atacante interceptou um passe da defesa do Bragantino e finalizou para o gol, na saída do goleiro Henrique. No entanto, a finalização foi para fora.

O Bragantino fez a primeira finalização no jogo com Venílson que recebeu na entrada da área, fez o corte no marcador e chutou para o gol do Papão, mas, a finalização saiu fraca e não causou tanto perigo para Matheus Nogueira.

O primeiro tempo terminou com a chance mais clara de gol do Bragantino no jogo. Após uma falta na entrada de área, Gule bateu forte, a bola ia em direção ao gol. Mas, Matheus Nogueira brilhou e tirou.

Confusão

Aos 37 minutos, Biel sofreu falta do Gully. O jogador do Bragantino recebeu amarelo por conta da entrada forte no meia bicolor. O atacante Gileard não gostou da marcação e foi reclamar com o árbitro da partida, no entanto, o atleta levou um empurrão do zagueiro bicolor Wanderson. Com isso, uma confusão começou.

A briga saiu do campo e envolveu as comissões técnicas dos times. Seguranças precisaram entrar no gramado e a partida ficou parada por alguns minutos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Papão mais ofensivo, chegando com perigo ao gol do Bragantino. Os bicolores tinham mais presença ao ataque do Tubarão, contudo, sem tanta eficiência.

Enquanto o Paysandu havia se encontrado no jogo, o Bragantino errava passes e lançamentos, o que impossibilitava uma chega mais forte ao gol do Papão. Aos seis minutos, Edicléber conseguiu o contra-ataque para o time da casa e lançou a bola para Douglas Lima. O atacante dominou e chutou cruzado, no entanto, a finalização foi para fora.

Nos minutos seguintes, o Paysandu dominou o jogo e teve mais uma chance claras para aumentar o placar. Jean Dias, por exemplo, recebeu na entrada de área e chutou para o gol. A bola passou por toda a zaga do Bragantino e ficou com Edilson. O jogador finalizou na trave de Henrique.

Mesmo sem tantas subidas, o Tubarão teve uma boa oportunidade para mudar o placar. Em mais um contra-ataque, Formiga foi lançado em profundidade pela esquerda, a defesa do Paysandu estava desarmada e Matheus Nogueira precisou sair do gol e fazer uma falta para evitar a marcação do Bragantino. No lance, o arqueiro bicolor levou amarelo.

O segundo gol do Paysandu veio do banco. Esli Garcia entrou em campo nos 10 minutos finais e precisou de um lance para ampliar a vantagem do Papão. Com grande jogada de Vinícius Leite na entrada da grande área, o venezuelano recebeu e bateu de primeira para o gol.

Poucos minutos depois, Esli mostrou porque é o queridinho da torcida e ampliou a triunfo bicolor. O terceiro gol veio depois de uma joga de Ruan Ribeiro, que cruzou na medida para o atacante mandar para o fundo da rede. Com isso, o Paysandu sacramentou a vitória por 3 a 0.

