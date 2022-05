Paraense é campeão da segunda etapa do Campeonato Paulista de Arrancada

O paraense Murilo Salomão foi campeão da segunda etapa do Campeonato Paulista de Arrancada na categoria pró-drag slick. A competição ocorreu no último final de semana, entre os dias 13 e 15 de maio, na pista Race Valley, em Tremembé, São Paulo. Pela estrutura e por ser realizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), esta é considerada uma das principais provas do país.

“Tem quatro meses que eu comecei a fazer esse carro e foi a primeira corrida que eu corri com ele. Como fiz um bom investimento, eu sabia que ia dar certo, mas não imaginava que seria na primeira corrida. Logo no início, viramos com o melhor tempo, fomos para as finais e campeões”, relatou o paraense.

Ao todo, o campeonato tem cinco etapas, que vão ocorrer ao longo do ano. Murilo venceu a final no último domingo (15) ao passar nos 201 metros da pista com o tempo de 5.933 segundos. O carro, um Gol G4 Rallye, chegou a 206 km/h.

Carro em que o paraense foi campeão (Divulgação) Carro em que o paraense foi campeão (Divulgação)

Com isso, o piloto é o quinto paraense a completar os 201 metros na casa dos cinco segundos. Murilo afirmou que está muito feliz com a conquista, especialmente por todo o desafio que é concluir uma prova de arrancada.

“Participar em São Paulo e ser campeão é inexplicável. É uma emoção única porque é muita luta, o carro quebra e troca peça tudo na pista. Então, quando a gente consegue chegar e subir no número um do pódio é incrível, estou muito feliz”, declarou Murilo.

Arrancada

Como o próprio nome já diz, a prova de arrancada envolve muita velocidade em pouquíssimo tempo. É um esporte automobilístico, disputado em carros ou motocicletas. As pistas são retas, bem niveladas e aqui no Brasil possuem em média 201 metros.

Para os amantes do esporte da região norte e nordeste, a pista principal fica em São Luís, no Maranhão. Lá, no ano passado, Murilo foi vice-campeão.

A próxima etapa do Campeonato Paulista de arrancada ocorre entre os dias 24, 25 e 26 de junho, também em Tremembé, São Paulo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)