Paraense, campeão brasileiro dos 800m sub-23 de atletismo, na expectativa da convocação para disputa do Sul-Americano

O atletismo paraense no passado teve grandes estrelas como Agberto Guimarães, Ronaldo Lobato, Suzete Montalvão, está renascendo com Elias Oliveira dos Santos, atleta de Ulianópolis, que está se destacando no cenário do atletismo nacional de base.

Elias participou, no final se semana, do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo em São Paulo [Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa]. E foi o vencedor da prova de 800m com o tempo de 1’ 52” 66. A marca do jovem corredor, 17 anos, foi considerada recorde da prova.

Elias, ainda marcou seu nome na prova dos 400m com o segundo lugar- medalha de prata. A competição reuniu 718 atletas de 131 clubes de 22 Estados e do Distrito Federal.

Ele permanece em São Paulo para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23 que será realizado no sábado e domingo (4 e 5) em Bragança Paulista.

Sul-Americano

De acordo com Noel Reis, vice-presidente da Federação Paraense de Atletismo [FPAt], os tempos obtidos pelo atleta lhe qualifica como integrante da equipe nacional que disputará o Campeonato Sul-Americano na cidade de Encarnación, no Paraguai, nos dias de 25 e 26 de setembro.

“Estamos aguardando a listagem da Confederação Brasileira, mas acreditamos na convocação”, apontou.

Filho de Elivânia Oliveira e Thiago dos Santos, ex-atletas, Elias desde cedo seguiu os passos dos pais, acompanhando, sobretudo, sua mãe Elivânia nas corridas do Círio, de Belém e outras importantes do ranking paraense aonde sempre finalizava na liderança feminino.

Thiago Santos, pai do atleta, é o técnico de Elias e também seu patrocinador.