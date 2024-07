Olimpíadas 2024: Brasil vence nas duplas no tênis e Vitor Ishiy avança às oitavas no tênis de mesa

Eliminados na chave de simples dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os tenistas Thiago Monteiro e Thiago Wild estrearam com vitória nas duplas nesta segunda-feira (29). Eles derrotaram Alexander Bublik e Aleksander Nedovyesov, do Casaquistão, por 2 sets a 0 (duplo 6/4) em uma hora e 14 minutos de jogo.

Os brasileiros agora enfrentam pelas oitavas de final quem vencer o confronto entre os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, cabeças de chave 4 do torneio, e os australianos Alex de Minaur e Alexei Popyrin.

Foi a primeira vitória dos dois tenistas em Olimpíadas. Monteiro competiu no Jogos de Tóquio, em 2021, mas foi eliminado na primeira rodada. Estreante em Jogos Olímpicos, Wild também perdeu na estreia em Paris.

Outro triunfo do Brasil em Paris nesta segunda-feira aconteceu no tênis de mesa. Vitor Ishiy, 85º do ranking mundial, conseguiu um importante triunfo em sua estreia em simples nos Jogos de Paris. Ele venceu o australiano Nicholas Lum, 38º do mundo, por 4 sets a 0 (11/7, 11/5, 11/7 e 11/6).

"Acho que eu consegui impor bastante meu jogo", afirmou o brasileiro. "Ele teve dificuldade na recepção do meu saque. Isso me deu confiança o jogo inteiro", completou Ishiy, que vai enfrentar o alemão Dimitrij Ovtcharov, 14º colocado do ranking, nas oitavas de final.

O alemão foi vice-campeão nos Jogos de Tóquio, em 2021. "Eu só espero fazer o meu melhor e o resultado a gente vê. Só sei que será bem difícil", afirmou o brasileiro.

Na esgrima, o brasileiro Guilherme Toldo, 27º do ranking mundial, foi derrotado pelo chinês Ziwei Mo, 15º do mundo, por 15/7 na competição individual de florete.