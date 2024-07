Olimpíadas 2024: agenda do dia 25/07 terá estreia do Brasil no futebol; confira

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 ocorre na sexta-feira (26), no entanto, nesta quinta-feira (25), já tem brasileiro iniciando a disputa por medalha. A estreia do Time Brasil nos Jogos Olímpicos será no tiro com arco, com Ana Luiza Caetano.

Além de Ana Caetano, Marcus D'almeida, que liderou as disputas de tiro com arco na última temporada e uma das apostas de medalhas para o Brasil, também estreia nesta quinta-feira.

As outras estreias do Brasil são no handebol e no futebol feminino. Ambas as modalidades buscam a primeira medalha de ouro em Olimpíadas.

Às 9h, a seleção brasileira de handebol vai enfrentar a Espanha. Já no futebol, o Brasil encara a Nigéria às 14h.

Confira a programação completa do Time Brasil nesta quinta-feira (25)

4h30 – Tiro com arco feminino – Ana Luiz Caetano

9h – Handebol feminino – Espanha x Brasil

9h15 – Tiro com arco masculino – Marcus D’almeida

14h – Futebol feminino – Nigéria x Brasil