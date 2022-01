New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers: veja onde assistir e qual é o horário do jogo pela NBA

Na noite desta terça-feira (25), a bola vai subir para New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers, pela rodada regular da NBA. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Wells Fargo Center, na Filadélfia. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Como New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers chegaram para o jogo?

O Philadelphia 76ers ocupa o sexto lugar do Leste e acumula 27 vitórias e 19 derrotas. Já os New Orleans Pelicans estão na 11º colocação, com 18 vitórias e 28 derrotas. No primeiro confronto entre as equipes, o Philadelphia foi o vencedor com o placar de 117 a 97.

Onde assistir New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers?

A partida pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).