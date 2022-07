Capanema recebe o confronto entre os eventos de MMA neste sábado

A cidade de Capanema recebe neste sábado o aguardado confronto entre os eventos de MMA CFC (Capanema Fight Championship) contra HFC (Home Fight Championship) a partir das 20h, na quadra esportiva do colégio Dimensão. O evento terá sete lutas profissionais, com destaque para a principal entre Nalely Lima "Louro Wolverine" contra Luiz Henrique "Mata Onça".

CFC x HFC

Gato Preto Vs. Lan do Bronx Vaqueiro Vs. Cachorro Louco Alan Santos Vs. Gustavo Rodrigues Anderson Karatê Vs. Negão Mão de Pedra Marcelo Vs. Ronaldo Jacaré João Vs. Valtinho Loro Wolverine Vs. Mata Onça

Souzel Combat MMA realiza a sua primeira edição

Souzel Combat MMA realiza a sua primeira edição neste sábado(16) na cidade de Senador José Porfirio no ginásio municipal da cidade com o evento contará com 05 lutas de mma profissional, confira o card das lutas.

Souzel Combat MMA

Delton Alves Vs. Hilves Mendes Tarcísio Silva Vs. Matheus "Formiguinha" Emerson Sinistro Vs. Junior Cavalera Ninja Capoeira Vs. Anderson Lobo Edson Junior Vs. Ruan Carrasco

Inaildo Santos em ação no LFA 136 em São Paulo

Um dos principais eventos de MMA atualmente, o LFA irá realizar a sua terceira edição no Brasil em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, hoje. Nesta edição teremos a participação do atleta da cidade de Marudá, Inaildo Santos "Gojeba", que tem o cartel profissional de 9 vitórias e 1 derrota.

Açai Fight Combat neste sábado em Nova Ipixuna

A cidade de Nova Ipixuna irá receber neste sábado mais uma edição do AFC (Açai Fight Combat). O evento será realizado no Espaço Cultural, com início das lutas a partir das 20h, com os ingressos sendo 1 Kg de alimento não perecivel. Destaques para o GP da categoria até 61 Kg e para a luta principal do evento, que será entre os atletas Demolidor Vs. Flávio Chakal.

Açai Fight Combat

Indio Brabo Vs. Cachorro Louco Matheus Guerreiro Vs. William Furacão Charmozinha Vs. Fabricia Lino Magno Açai Vs. Wellignton Lobo Demolidor Vs. Flávio Chakal

GP categoria 61 Kg

Jailson Boyka Vs Bombadinho Renato Chofer Vs Hugi Silveira Luta final do GP

Deiveson Figueiredo sobe no ranking peso-por-peso do UFC

A atualização do ranking do UFC nesta semana trouxe mudanças para integrantes do Esquadrão Brasileiro. No peso-por-peso masculino, o campeão peso-mosca (56,7kg) o paraense Deiveson Figueiredo, subiu duas posições e agora é o 8° colocado entre todos os lutadores da organização. Ele passou a ocupar o lugar do ex-campeão dos penas Max Holloway.

Fight Music Show acerta luta entre Christian Figueiredo e Dynho Alves

A organização do Fight Music Show encaminhou o acerto da luta principal da segunda edição do evento, marcada para o dia 25 de setembro em Curitiba. Será entre o youtuber Christian Figueiredo e o cantor e dançarino Dynho Alves.

Jiri Prochazka oferece revanche imediata a Glover Teixeira

A chance de retomar o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) do UFC pode chegar antes do esperado para Glover Teixeira. Após finalizar o brasileiro nos últimos segundos da luta principal do UFC 275, em junho, e se tornar o novo campeão da categoria, Jiri Prochazka afirmou que quer a revanche imediata como primeira defesa do cinturão.

Nate Diaz reforça desejo de sair do UFC

Uma das estrelas do MMA, Nate Diaz não esconde sua insatisfação com o UFC. Na organização desde 2007, o ‘bad boy’ tem apenas mais uma luta em seu contrato. Após pedir para a empresa facilitar sua saída e receber um ‘não’ como resposta, o americano volta a criticar a companhia pela forma como conduz sua situação.