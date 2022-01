Ministra da Austrália afirma que Djokovic não está sendo mantido em cativeiro

O tenista Novak Djokovic continua no hotel em Melbourne, na Austrália, enquanto aguarda liberação para disputar o primeiro torneio Grand Slam do ano, previsto para começar dia 16 de janeiro. A liberação ou não será julgada apenas na segunda-feira (10). Como não possui o cartão que indica a vacinação contra a covid-19, o tenista número 1 do mundo precisa de uma liberação especial.

E a história ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (7), quando o pai de Djokovic alegou que o filho está sendo mantido em cativeiro. A declaração foi rebatida pela ministra da Austrália para Assuntos internos, Karen Andrews. Segundo ela, o tenista pode deixar o país na hora que quiser. As informações são do Ge.Globo.

"O Sr. Djokovic não está sendo mantido como prisioneiro. Ele é livre para sair a qualquer hora que quiser e a Força de Fronteira vai realmente facilitar isso. É responsabilidade individual do viajante garantir que todos os documentos necessários para entrar na Austrália estejam em ordem", afirmou a ministra australiana.

Entenda o caso

Tudo começou quando Djokovic tentou entrar na Austrália usando uma liberação especial do Australian Open por não ter se vacinado contra a covid-19. Mas o documento não foi aceito pelas autoridades imigratórias do país. O governo do estado de Victoria, onde será o Grand Slam australiano, autoriza a entrada apenas atletas, funcionários, árbitros e torcedores 100% imunizados.

O ministro das relações exteriores da Sérvia, Nikola Selakovic, pediu a entrada do tenista. No entanto, não foi atendido.