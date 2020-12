Magnus Futsal confirma elenco para a temporada 2021

Campeão paulista e brasileiro de futsal em 2020, o Magnus Futsal apresentou neste fim de semana a equipe para a temporada 2021. O time de Sorocaba manteve a base vencedora para a disputa do calendário do próximo ano.

Cinco atletas se despedem: os goleiros Kelvin e Caio, o pivô Israel, o fixo Gleidson e o ala Pett. Em contrapartida, chega ao elenco o pivô Sinoê. Com 36 anos, ele, que atuou nesta temporada pelo Campo Mourão , conta com passagens por Marreco, Nagoya Oceans, Joinville, Carlos Barbosa, Intelli e Pelotas, além de inúmeras convocações pela Seleção Brasileira.

Assim, seguem na equipe os goleiros Djony e Lucas Oliveira, os fixos Rodrigo, Marinho e Lucas Gomes, os alas Leandro Lino, Kevin, Ricardinho, Danilo Baron, Leozinho e Pedrinho, e os pivôs Charuto e Alisson. A comissão técnica seguirá sob o comando do técnico Ricardinho e do supervisor Reinaldo Simões, além dos auxiliares técnicos Cafu e Douglas Pierrotti, do preparador físico Mauro Sandri, do médico Dr. Rodrigo Montiel, do fisioterapeuta Renan Fernandes e do treinador de goleiros Carlos Bracali.

- Somos muito gratos por todo o trabalho dos atletas que estão deixando nossa equipe. Escreveram seus nomes em nossa história e sempre farão parte da família Magnus Futsal. Estamos contentes por conseguirmos manter a base do elenco e os principais pilares deste projeto. Depois de uma temporada perfeita, não é fácil conter a concorrência, principalmente dos grandes clubes europeus. Além disso, com a chegada do Sinoê, um artilheiro nato, o Magnus Futsal seguirá muito forte para 2021 novamente - analisou Fellipe Drummond, presidente do Magnus.