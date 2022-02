Flamengo vai atrás do bi do Mundial de Clubes de Basquete, no Egito

Longe dos gramados, o basquete do Flamengo está em busca do bicampeonato mundial de clubes, a Fiba Intercontinental Cup, que será disputada em Cairo, no Egito. A estreia rubro-negra ocorre nesta sexta-feira, contra o Lakeland Magic, dos Estados Unidos, a partir do meio-dia. O jogo será transmitido pela internet, na conta oficial da Fiba na Twitch, além da ESPN (TV paga).

O adversário do Fla é uma espécie de filial do Orlando Magic, tradicional equipe que faz parte da NBA. O Lakland atua na G-League, que é o torneio de desenvolvimento da principal liga norte-americana e serve para lapidar jogadores. O time foi campeão da temporada 2020/2021 e, assim, conquistou a vaga no mundial.

Já o Mengão garantiu a participação ao ter vencido a Champions League das Américas em abril de 2021, ao bater o Real Estelí, da Nicarágua, na final por 84 a 80.

Boa fase

Se passar do Magic, o Flamengo enfrenta San Pablo Burgos (Espanha) ou Zamalek (Egito) na decisão, que será neste domingo. O Flamengo está disputando pela terceira vez o mundial e vice-campeão em 2019, quando foi classificado como anfitrião. A disputa do torneio vem em meio a boa hora, já que a campanha rubro-negra na NBB é sólida, com duas derrotas em 19 jogos e vice-liderança.