Ex-lutadora impressiona com 'antes e depois' de transição de gênero; confira

Em 2021, a ex-lutadora Gabbi Tuft revelou que era uma mulher transgênero e, desde então, tem compartilhado sua jornada de transição de gênero com seus seguidores, mostrando as mudanças que aconteceram em seu corpo. Ela se tornou a primeira estrela trans da WWE, a maior liga de wrestling do mundo, que atualmente faz parte do UFC.

Quando era conhecida como Tyler Reks no mundo da luta livre, Gabbi pesava 127 quilos e tinha apenas 6% de gordura corporal. Para perder a massa muscular, a ex-lutadora corria cerca de 20 quilômetros por dia. Além disso, Gabbi precisou passar por diversos procedimentos estéticos para apagar suas cicatrizes de luta, incluindo uma reconstrução da orelha. Em entrevista ao Insider, ela descreveu a experiência como uma série de "tentativas e erros para conseguir o corpo feminino que sempre quis".

Gabbi Tuft já havia alcançado grande sucesso em sua carreira de wrestling profissional, com aparições marcantes no Smackdown, Raw e Wrestlemania, que são programas e eventos de destaque da WWE. Ela brincou que, durante seu auge na luta livre, "parecia um cruzamento entre Ragnar Lothbrok da série 'Vikings' e O Montanha de 'Game of Thrones'".

Gabbi contou que sempre soube que era uma mulher, mas só teve tempo de refletir sobre sua identidade durante a pandemia. Após sua aposentadoria da luta livre, Gabbi fundou a empresa de fitness chamada Body Spartan junto com sua esposa Priscilla, que ensina exercícios, programas nutricionais e realiza sessões motivacionais.

Nas redes sociais, Gabbi continua mostrando a rotina de sua transição e suas evoluções com antes e depois. Além disso, ela ajuda outras mulheres trans que têm dúvidas sobre o processo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)