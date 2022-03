Etapa regional do Mundial de Aviãozinho de Papel ocorre nesta terça-feira (23), em Belém

Aviãozinhos confeccionados, inscrições feitas e pista liberada: a seletiva regional do torneio mundial de aviãozinho de papel, o Red Bull Paper Wings, ocorre nesta terça-feira (23), no campus da Unama da BR-316, em Belém. A competição curiosa tem o objetivo de estimular a imaginação e o convívio entre as pessoas.

O torneio é direcionado para universitários. A disputa tem o respaldo da Paper Aircraft Association, organização que regula os campeonatos de aviões de papel pelo mundo. Após as seletivas regionais, ocorre a nacional, que dará vagas para o mundial, sediado na Áustria.

Como funciona

Neste ano, a disputa será em três modalidades: Maior Tempo de Voo, Maior Distância e Acrobacias, sendo esta última 100% online e via Tik Tok. Na primeira fase, os estudantes serão separados em 20 qualificatórias que ocorrem em 18 cidades pelo país.

Os oito melhores pilotos no ranking geral das categorias “Maior Distância” e “Maior Tempo de Voo'' garantem vaga para a etapa nacional, que será disputada em abril. Já o vencedor da “Acrobacias” será anunciado no dia 22 do mês.

Serviço

Data: 23/03

Horário: 11h

Local: Unama da BR-316

Mais informações: Redbull Paper Wings