Estreando como tenista profissional, paraense fatura primeiro título na carreira

O paraense Joaquim de Almeida começou bem a temporada do tênis. Foi campeão da 2ª etapa do Circuito Profissional 2021, realizada no Rio de Janeiro. Foi sua primeira conquista como tenista profissional.

Joaquim, na final, venceu Pedro Rodrigues por 6/4, 6/4, faturando o prêmio de R$6 mil.

Tenista desde os oito anos, foi aluno e depois atleta do professor Mauro Klautau. Radicado no Rio de Janeiro, já ficou entre os 100 melhores tenistas amadores do mundo.

“É um tenista de futuro. Joga bem. Com 12 anos se destacou na Seleção Brasileira na Copa das Confederações em Brasília – DF. Ele está iniciando no tênis profissional”, ressalta Mauro Klautau.

Joaquim Almeida treina na academia Tennis Route- RJ e destaca a jornada diária que enfrenta para manter performance. “Agora, na ATP, tudo é diferente. Os treinos são mais longos e muita compenetração”, conversa.

No mês de março deve participar de um torneio internacional na Tunísia. “Estamos aguardando a confirmação das datas”, comentou.

“O Joaquim Almeida vence seu primeiro título profissional. Em nome da Federação Paraense de Tênis [FPT] o parabenizo. Joaquim é fruto de muita dedicação e foco. É um exemplo para a nossa nova geração do tênis paraense que está chegando”, mensagem do presidente Roberto Kataoka.