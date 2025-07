Equipe feminina do Remo conquista tetracampeonato do Regional Norte II de Flag Football

A equipe feminina de flag football do Remo conquistou o tetracampeonato do Regional Norte II da modalidade nesta semana. O torneio ocorreu entre os dias 12 e 13 de julho, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Na decisão, o time azulino venceu o North Indians flag football por 25 a 17 e levantou sua quarta taça do torneio. Com o título, o Remo garantiu vaga na Super Final Nacional, que reúne as melhores equipes do país.

Ao todo, quatro times participaram da disputa feminina: três do Pará — Remo, North Indians e Lobos Academy — e um do Maranhão, o São Luís Sharks.

A equipe feminina de flag football do Remo é uma das mais tradicionais do estado, tendo conquistado os últimos quatro títulos da etapa regional (2022, 2023, 2024 e 2025).

Já no masculino, a equipe do Leão Azul não avançou à final. O grande campeão foi o Araguaína Cowboys.

O flag football é uma modalidade adaptada do futebol americano, muito praticado nos Estados Unidos. Nessa versão, há menos contato físico, tornando o esporte mais acessível. O objetivo é retirar uma fita presa à cintura do adversário para encerrar a jogada. As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos.