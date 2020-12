UFC: paraense Deiveson Figueiredo defende o cinturão da categoria peso-mosca

Atual campeão peso-mosca (até 56,7kg) e com apenas uma derrota na carreira, o brasileiro Deiveson Figueiredo defende pela segunda vez o cinturão da categoria contra o mexicano Brandon Moreno, primeiro do ranking, na luta principal do ‘UFC 256’. Com apenas 21 dias de intervalo desde a última luta, Deiveson entra para a história da organização como o campeão a retornar mais rápido ao octógono para defender seu título. O evento deste sábado, tem transmissão ao vivo do Combate, a partir de 21h40.

Outro recordista em ação é o paulista Charles do "Bronx". Maior finalizador da história do UFC, o brasileiro tem pela frente o americano Tony Ferguson, terceiro no ranking da categoria peso-leve (até 70,3kg). Também pela divisão dos leves, o brasiliense Renato ‘Moicano’ enfrenta o cazaque Rafael Fiziev, derrotado apenas uma vez na carreira. Já o amazonense Ronaldo ‘Jacaré’ busca a recuperação após duas derrotas consecutivas diante do americano Kevin Holland, invicto em 2020, com quatro vitórias. Abrindo o card principal, um confronto de gerações na categoria peso-pesado (até 120,2kg) entre o ex-campeão Junior ‘Cigano’ e o francês Ciryl Gané, que faz a sua quarta luta no UFC. No card preliminar, a baiana Virna Jandiroba mede forças com Mackenzie Dern, especialista em jiu-jitsu e multicampeã na ‘arte suave’, pela divisão dos palhas (até 52,2kg).

Já disponível no ge.globo, o episódio #112 do podcast "Mundo da Luta" analisa os desafios dos brasileiros no evento. Nesta sexta-feira, às 20h, o "Giro Combate", apresentado por Ana Hissa, entrevista com exclusividade Deiveson Figueiredo e Ronaldo Jacaré. No sábado, André Azevedo e Luciano Andrade comandam o "Aquecimento Combate" e o card preliminar.

- A expectativa para o UFC 256 não poderia ser maior. Além da defesa de cinturão, o combate entre Charles do Bronx e Tony Ferguson tem tudo para ser uma luta fantástica. É a luta da vida do brasileiro, que apesar de aparecer como azarão, tem muita chance de vencer. Será o melhor evento do ano - aposta Luciano Andrade.

O card principal tem narração de Rhoodes Lima e comentários de Flávio Canto. O SporTV3 e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas da noite.

UFC 256CARD PRELIMINAR:Peso-pena: Chase Hooper x Peter BarrettPeso-meio-médio: Li Jingliang x Adversário a ser definidoPeso-pesado: Sergey Spivak x Jared VanderaaPeso-pena: Billy Quarantillo x Gavin TuckerPeso-palha: Tecia Torres x Sam HughesPeso-palha: Mackenzie Dern x Virna JandirobaPeso-pena: Cub Swanson x Daniel PinedaCARD PRINCIPAL:Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl GanéPeso-médio: Kevin Holland x Ronaldo JacaréPeso-leve: Renato Moicano x Rafael FizievPeso-leve: Tony Ferguson x Charles do BronxPeso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno