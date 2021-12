Corrida e caminhada do Papai Noel tem inscrições abertas

A retomada das atividades esportivas no Pará ganha um novo passo com a realização da Corrida e Caminhada do Noel, em Ananindeua. As inscrições estão abertas até o próximo dia 14 deste mês, para as provas de 7km (corrida) e 3km (caminhada).

Podem participar pessoas a partir dos 5 anos de idade. Idosos acima dos 60 anos terão desconto de 50% no valor da taxa de inscrição. Os participantes ganharão o kit atleta (camisa, número e medalha de participação após o evento), que serão entregues nos dias 16 e 17 de dezembro na Secretaria de Esporte de Ananindeua, a partir das 8h.

O evento acontecerá no domingo (19), no Parque Seringal. Além das duas provas principais, haverá a “corridinha kids”, para os atletas com idades entre 5 e 16 anos, que contará com um percurso especial.

Os atletas serão divididos em categorias por faixa etária. Todos ganharão medalhas de participação e os primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, que vão de R$ 200 a R$ 1 mil.

Serviço

Inscrições

De 1 a 14 de dezembro

Local: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) - Tv. We 30, nº 311 . Cidade Nova V.

Horário: de 8h às 14h

Site: www.ticketagora.com.br

Valor: R$ 50

Informações: 98713-1035/98129-0162/98172-3765

Entrega do Kit Atleta

Dia: 16 de dezembro - 8h às 17h

Dia 17 de dezembro - de 8h às 12h

Local: Sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).

Corridinha Kids, Corrida do Noel/Caminhada

Data: 19 de dezembro

Largada: Parque do Seringal - Trav. We 34. Cidade Nova VIII

Hora: às 6h

Premiação Geral:

1° Lugar: R$ 500 Masculino/Feminino

2° Lugar: R$ 250 Masculino/Feminino

3° Lugar: R$ 150 Masculino/Feminino

Premiação para Assessorias:

1° Lugar: R$ 1000

2° Lugar: R$ 500

3° Lugar: R$ 200