Primeira etapa do estadual de Mountain Bike tem participação expressiva de mulheres

Ainda sob medida protocolares à covid-19, a Federação Paraense de Ciclismo [FPC] em parceria com a Amazônia Bike, realizou a primeira etapa do Campeonato de Mountain Bike 2021.

A disputa aconteceu na zona rural de Barcarena, com uma participação de mais de 300 ciclistas divididos em 12 categorias. O campeonato teve percursos de 100 km e de 60 km.

Na categoria elite masculino, a mais importante da prova, Lucas Sousa, atleta da Amazônia Bike, foi o campeão.

Na elite feminino, Joyce Kelly, de Tucumã, da equipe Yury Bikes, foi a grande vencedora. O presidente da FPC, Edilson Kramer, ressaltou o número de mulheres competindo.

“Foram 110 atletas inscritas nessa primeira etapa. Um número bastante significativo para nós, pois estamos vendo a participação mais efetiva das mulheres na pratica do ciclismo”, disse.

A segunda etapa do campeonato será realizada no dia 22 de agosto na cidade de Concórdia do Pará. A disputa ainda passará pelas cidades de Rio Maria, Canaã dos Carajás, Paragominas, Parauapebas, encerrando na Ilha do Marajó no dia 21 de novembro. “É o ciclismo paraense desbravando fronteiras para em busca da sua massificação e também em busca de talentos”, destacou Kramer.