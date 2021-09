Canoagem: dupla paraense ganha terceiro lugar no Molokabra

A dupla paraense Larissa Noguchi e Lorena Jacob conquistou a medalha de bronze no Molakabra, na categoria OC2 feminina – canoa havaiana. As duas atletas foram a primeira dupla feminina a encarar a prova, que é downwind (condição de mar e ondas a favor).

“Ficamos em terceiro lugar, foram 3 dias de prova (18 km / 32 km / 32 km). Para se preparar para encarar essa maratona, treinamos cerca de um mês e meio na raia da Amazônia Atlântica, entre Salinas e a praia da Marieta”, contou Larissa.

A preparação para essa competição, Larissa e Lorena treinavam sozinhas e aprenderam a montar e desmontar o barco só as duas.

“Se preparar pra essa prova foi uma grande missão. Lorena e eu treinávamos sozinha em Salinas, viajamos sozinhas, aprendemos a montar e desmontar o barco só nos duas. Nos viramos para treinar e fazer longas travessias durantes os treinos aqui em Belém e no litoral. Isso também encoraja outras mulheres a encarar provas como essa. E sim, somos capazes de fazer absolutamente tudo quando temos propósito”, comentou.

Lorena e Larissa treinavam no município de Salinapólis (Cláudia Curimã)

A terceira edição do Molokabra ocorreu entre os dias 10 e 18 de setembro, no Ceará. A prova brasileira foi inspirada no Molokai20ahu, que acontece na ilha de Molokai, no Havaí - daí a origem do nome.