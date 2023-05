Belém sedia segunda etapa do Brasileiro Interclubes de Tênis

Belém recebe, nesta sexta-feira (26), a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis. A capital paraense é pioneira no norte sediando a competição, que vai até o dia 4 de junho, na Assembléia Paraense, das 8h às 18h, reunindo cerca de 250 atletas de 45 clubes de diversas partes do país.

O campeonato, realizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), tem competições nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino, divididas nas chaves G1+ e GA, e soma pontos para os rankings nacionais infanto-juvenil e de interclubes.



Com a visibilidade, Belém pode se tornar rota para as competições nacionais de tênis. Antes de chegar na capital paraense, a primeira etapa foi realizada em Belo Horizonte, em maio, e as seguintes serão em Itajaí (SC), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Serviço

2ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis (CBI)

Data: 26 de maio à 4 de junho

Hora: 8h às 18h

Local: Assembléia Paraense, em Belém