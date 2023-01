Belém receberá torneio internacional de tênis com pontuação para o ranking mundial da ATP; veja

Cerca de 100 atletas do Pará e de várias partes do mundo têm um encontro marcado nas quadras de tênis da Assembleia Paraense, no próximo mês de agosto, onde vai ocorrer a etapa mundial do ITF World Tennis Tour, torneio internacional da modalidade que contará pontos para o ranking da ATP e distribuirá prêmios em dinheiro aos vencedores.

O evento será disputado por uma chave qualificatória de 32 atletas, uma chave principal de simples, também com 32 jogadores e outra chave de duplas, com 16 equipes inscritas. Ao todo, o torneio distribuirá cerca de 15 mil dólares (mais de 81 mil reais) em premiações.

A competição conta também com diversas ações sociais ao longo da semana que antecede. Entre elas, a doação de 100% das bolinhas utilizadas para projetos sociais que trabalhem com o incentivo ao esporte, além da integração entre esportistas e jovens interessados na prática do tênis.

VEJA MAIS



Durante as finais, a coordenação do evento também fará uma "clínica de tênis", onde os convidados dos patrocinadores poderão interagir com os atletas e disputar partidas nas quadras utilizadas pelos profissionais do mundo todo. Além disso, haverá um espaço reservado para os convidados apreciarem o torneio, com direito a comida e bebida no sistema "All Inclusive", ou tudo incluso.

O evento terá cobertura de mídia especializada e divulgação nas redes sociais. De acordo com a Federação Paraense de Tênis, o evento terá importância significativa para o fomento à modalidade no Estado. "Nós agradecemos muito a realização desse torneio, assim como agradecemos ao presidente da AP, Paulo Storino, e ao Mário Antônio Martins , que ajudaram a tornar esse evento realidade", diz Roberto Kataoka.