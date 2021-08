Após sete meses, Remo e Paysandu vencem no mesmo final de semana no Brasileirão

Depois de mais de sete meses, Remo e Paysandu venceram no mesmo final de semana, no Campeonato Brasileiro. No sábado (31), o Papão conquistou a sua primeira vitória em casa, na Série C, ao derrotar o Tombense (MG) por 1 a 0, na Curuzu. Já o Remo, no domingo (1), venceu o CSA (AL), também por 1 a 0, no Baenão.

A última vez que os times ganharam no mesmo final de semana no Campeonato Brasileiro, havia sido em dezembro do ano passado. O Paysandu venceu o Londrina, por 3 a 2, no sábado (26), no Mangueirão, na Série C. E seguindo o mesmo roteiro do último fim de semana, o Remo entrou em campo no domingo (27), e venceu o Ypiranga (RS), por 2 a 1, em casa.

Hoje, na Série B, o Remo ocupa a 12° posição na tabela. Com a última vitória, o Leão espantou a possibilidade de uma nova má fase, já que o time azulino havia perdido os dois jogos seguidos. Já o Paysandu, na terceira divisão, aliviou a pressão com a vitória na Curuzu e subiu para a terceira posição do grupo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)