Ace: Federação de Tênis inicia a segunda etapa do campeonato paraense

Com jogos nas quadras da Assembleia Paraense [AP] tem início à disputa da segunda fase do campeonato paraense de tênis nas categorias de base e primeira classe masculino.

O campeonato, organizado pela Federação Paraense de Tênis [FPT] será realizado num período de quatro dias. O encerramento será na segunda-feira (30). No domingo (29), por conta da eleição municipal não tem rodada.

Roberto Kataoka, presidente da federação, estima uma disputa bem técnica entre os tenistas do estado. “Serão jogos bem eletrizantes entre os tenistas”, conta.

Kataoka destaca a ascensão do tênis nos clubes sociais que estão disponibilizando suas quadras para jogos do campeonato. “Nesta etapa estamos dividindo o campeonato em dois clubes: Assembleia Paraense e Grêmio Literário Português. Estamos agradecendo aos clubes pelas parcerias com à federação”, elogia.