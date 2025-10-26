Lula convida presidente da Fifa para lançamento da Universidade do Esporte Estadão Conteúdo 26.10.25 11h13 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, para participar do evento de lançamento da Universidade do Esporte no Brasil, que deve acontecer ainda este ano. O encontro entre as autoridades aconteceu neste domingo, na Malásia. "Pretendo convidar dirigentes de outras entidades esportivas internacionais para o evento porque queremos trocar experiências e conhecimento na área", escreveu Lula em publicação feita no X (antigo Twitter). Infantino aproveitou o encontro para presentear Lula com uma camisa especial da campanha "Football unites the world" (Futebol une o mundo, em tradução livre), da federação. "Fiquei feliz com o entusiasmo de Infantino com a proposta da universidade e a disposição de fortalecimento de parceria com a Fifa", completou o presidente da República na publicação. Lula viaja ao país asiático para participar da 47ª Reunião de Líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que começa neste domingo. Em Kuala Lumpur, ele se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e deve se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Universidade do Esporte Lula Gianni Infantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta a Chapecoense-SC no Baenão pela 34ª rodada da Série B Duelo será um confronto direto entre equipes que brigam pelo acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 TRADIÇÃO Mais de 6 mil atletas participam da 40ª Corrida do Círio nas ruas de Belém neste domingo O pódio do primeiro lugar, tanto do masculino quanto do feminino, ficou por conta de dois cearenses 26.10.25 8h50 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00