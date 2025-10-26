Capa Jornal Amazônia
Lula convida presidente da Fifa para lançamento da Universidade do Esporte

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, para participar do evento de lançamento da Universidade do Esporte no Brasil, que deve acontecer ainda este ano. O encontro entre as autoridades aconteceu neste domingo, na Malásia.

"Pretendo convidar dirigentes de outras entidades esportivas internacionais para o evento porque queremos trocar experiências e conhecimento na área", escreveu Lula em publicação feita no X (antigo Twitter).

Infantino aproveitou o encontro para presentear Lula com uma camisa especial da campanha "Football unites the world" (Futebol une o mundo, em tradução livre), da federação.

"Fiquei feliz com o entusiasmo de Infantino com a proposta da universidade e a disposição de fortalecimento de parceria com a Fifa", completou o presidente da República na publicação.

Lula viaja ao país asiático para participar da 47ª Reunião de Líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que começa neste domingo. Em Kuala Lumpur, ele se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e deve se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Palavras-chave

futebol

Fifa

Universidade do Esporte

Lula

Gianni Infantino
