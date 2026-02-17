Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski mantêm embalo em Dubai e vão às quartas pela 3ª vez no ano Estadão Conteúdo 17.02.26 10h28 A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continuam fazendo bonito na temporada e já estão nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai, Nesta terça-feira, a parceria superou Marie Bouzkova, da República Checa e Janice Tien, da Indonésia, em três sets, para se colocar entre as oito melhores nos Emirados Árabes Unidos. A nona vitória da parceria na temporada - somaram duas derrotas - veio no super tie-break, onde dominaram totalmente a parcial. Depois de largarem com excelente parcial de 6 a 1, brasileira e canadense permitiram o empate com 3/6. No set decisivo, necessitaram de somente 13 minutos para celebrar mais um triunfo. Depois de largarem com 2 a 0 e permitirem a igualdade, Stefani e Dabrowski abriram logo 7 a 2, encaminhando a vitória. Permitiram somente mais um ponto e fecharam na primeira oportunidade, por 10 a 3 e 1h12 de embate. Na disputa por vaga na semifinal, elas terão pela frente a mexicana Giuliana Olmos e a norte-americana Jessica Pegula, responsáveis por derrubar a segunda dupla favorita em Dubai, formada pela romena Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang em duplo 6/3. Pela terceira vez em uma quarta SDE final na temporada, Stefani e Dabrowski terão a quarta-feira de descanso. Elas retornam à quadra somente na quinta, em horário ainda indefinido e como favoritas, já que são cabeças de chave 5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 1000 de Dubai Luisa Stefani Gabriela Dabrowski COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 Luto Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol Marcelo Lemos tinha 45 anos e estava jogando futebol pelada (amador) quando morreu. A suspeita é que tenha sido um infarto 17.12.22 21h06