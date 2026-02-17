Capa Jornal Amazônia
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski mantêm embalo em Dubai e vão às quartas pela 3ª vez no ano

Estadão Conteúdo

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continuam fazendo bonito na temporada e já estão nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai, Nesta terça-feira, a parceria superou Marie Bouzkova, da República Checa e Janice Tien, da Indonésia, em três sets, para se colocar entre as oito melhores nos Emirados Árabes Unidos.

A nona vitória da parceria na temporada - somaram duas derrotas - veio no super tie-break, onde dominaram totalmente a parcial. Depois de largarem com excelente parcial de 6 a 1, brasileira e canadense permitiram o empate com 3/6.

No set decisivo, necessitaram de somente 13 minutos para celebrar mais um triunfo. Depois de largarem com 2 a 0 e permitirem a igualdade, Stefani e Dabrowski abriram logo 7 a 2, encaminhando a vitória. Permitiram somente mais um ponto e fecharam na primeira oportunidade, por 10 a 3 e 1h12 de embate.

Na disputa por vaga na semifinal, elas terão pela frente a mexicana Giuliana Olmos e a norte-americana Jessica Pegula, responsáveis por derrubar a segunda dupla favorita em Dubai, formada pela romena Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang em duplo 6/3.

Pela terceira vez em uma quarta SDE final na temporada, Stefani e Dabrowski terão a quarta-feira de descanso. Elas retornam à quadra somente na quinta, em horário ainda indefinido e como favoritas, já que são cabeças de chave 5.

tênis

WTA 1000 de Dubai

Luisa Stefani

Gabriela Dabrowski
