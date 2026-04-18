Luis Enrique evita falar de Endrick, mas faz alerta antes de PSG x Lyon Estadão Conteúdo 18.04.26 13h22 Às vésperas do confronto com o Lyon, Luis Enrique preferiu não entrar em detalhes ao comentar sobre Endrick. O técnico do PSG foi questionado sobre o brasileiro, mas tratou de evitar qualquer análise mais direta antes da partida deste domingo, às 15h45, no Parc des Princes, pela 30ª rodada da Ligue 1. O treinador reforçou que não costuma falar sobre atletas de outras equipes e citou o técnico adversário ao responder. "Eu quase nunca falo de jogadores de outros times. Tem que perguntar ao (Paulo) Fonseca. No jogo passado ele não jogou como titular", afirmou. Mesmo assim, ao ser lembrado da participação recente do atacante, Luis Enrique reagiu em tom descontraído. "Eu sei (risos). E espero que ele não faça nada disso amanhã", disse, em referência ao lance que terminou em gol na última rodada. Endrick participou da jogada que resultou no gol de Yaremchuk na vitória do Lyon por 2 a 0 sobre o Lorient, atuação que manteve o brasileiro em evidência. Aos poucos, ele vem se consolidando como uma das opções ofensivas da equipe francesa, embora ainda busque maior sequência. Até aqui, o atacante soma 16 jogos, com seis gols e cinco assistências. O último gol foi marcado em 12 de março, no empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo. Na tabela, o Lyon aparece na quinta colocação, com 51 pontos, na disputa direta por vaga na próxima Champions League. Já o PSG lidera com 63 e entra em campo tentando manter a vantagem na ponta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07