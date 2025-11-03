Lucas vê jogo com o Flamengo como final e convoca a torcida do São Paulo para a Vila Belmiro Estadão Conteúdo 03.11.25 11h28 A vitória diante do Vasco em São Januário neste domingo deu um novo ânimo ao São Paulo, que aumentou as suas chances em obter uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Líder do elenco, o atacante Lucas Moura classificou o jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, como uma autêntica decisão e convocou a torcida para ir à Vila Belmiro, local da partida. "Vai ser uma grande final para nós. Vamos nos preparar bem, encarar esse jogo com a importância que ele tem para somarmos mais pontos a fim de alcançarmos os nossos objetivos", afirmou o atacante que exaltou ainda a qualidade do adversário. "Vamos enfrentar uma das melhores equipes do País e do continente, que é o Flamengo", afirmou. O triunfo fora de casa levou a equipe paulista aos 44 pontos, na oitava posição. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo agora tem 36,7% de chances de buscar uma vaga. Antes da partida contra os cariocas, essa projeção era de apenas 8,8%. Diante deste cenário, Lucas usou a sua liderança junto à torcida a fim de convocar os são-paulinos para o estádio santista. "Claro que preferimos o Morumbi, que é a nossa casa e onde estamos acostumados a jogar. Mas é o que é. Entendemos os acordos que são feitos e agora a gente pede para que o torcedor compareça e faça na Vila um ambiente que a gente se sinta em casa. É isso que a gente espera." A saída do São Paulo de seu estádio nesta reta final de Campeonato Brasileiro se deve ao fato de que a diretoria agendou uma série de eventos para o MorumBis. O estádio vai receber seis shows de quatro bandas e artistas diferentes. Neste período, serão quatro compromissos que o São Paulo terá de mandar longe de sua casa no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Red Bull Bragantino já estão confirmados para a Vila. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Lucas torcida Vila Belmiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00