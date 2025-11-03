Lucas vê jogo com o Flamengo como final e convoca a torcida do São Paulo para a Vila Belmiro

A vitória diante do Vasco em São Januário neste domingo deu um novo ânimo ao São Paulo, que aumentou as suas chances em obter uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Líder do elenco, o atacante Lucas Moura classificou o jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, como uma autêntica decisão e convocou a torcida para ir à Vila Belmiro, local da partida.

"Vai ser uma grande final para nós. Vamos nos preparar bem, encarar esse jogo com a importância que ele tem para somarmos mais pontos a fim de alcançarmos os nossos objetivos", afirmou o atacante que exaltou ainda a qualidade do adversário. "Vamos enfrentar uma das melhores equipes do País e do continente, que é o Flamengo", afirmou.

O triunfo fora de casa levou a equipe paulista aos 44 pontos, na oitava posição. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo agora tem 36,7% de chances de buscar uma vaga. Antes da partida contra os cariocas, essa projeção era de apenas 8,8%.

Diante deste cenário, Lucas usou a sua liderança junto à torcida a fim de convocar os são-paulinos para o estádio santista. "Claro que preferimos o Morumbi, que é a nossa casa e onde estamos acostumados a jogar. Mas é o que é. Entendemos os acordos que são feitos e agora a gente pede para que o torcedor compareça e faça na Vila um ambiente que a gente se sinta em casa. É isso que a gente espera." A saída do São Paulo de seu estádio nesta reta final de Campeonato Brasileiro se deve ao fato de que a diretoria agendou uma série de eventos para o MorumBis. O estádio vai receber seis shows de quatro bandas e artistas diferentes. Neste período, serão quatro compromissos que o São Paulo terá de mandar longe de sua casa no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Red Bull Bragantino já estão confirmados para a Vila.