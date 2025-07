Lucas Paquetá é absolvido de acusação de envolvimento com apostas esportivas

O meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, acusado de quatro violações em relação às regras de apostas em partidas do Campeonato Inglês, foi absolvido pela Comissão Reguladora que considerou infundadas as acusações contra o jogador do West Ham. Diante da decisão proferida nesta quinta-feira, o jogador está liberado para defender sua equipe na próxima edição da Premier League.

A absolvição foi anunciada inicialmente pelo próprio clube. "Estamos satisfeitos que Lucas tenha sido inocentado. Ele alegou inocência desde o início e, como clube, o apoiamos firmemente durante todo o processo", disse a vice-presidente Karren Brady por meio de comunicado.

A dirigente exaltou a dedicação do jogador revelado pelo Flamengo desde que as acusações ganharam o noticiário esportivo e afirmou que ele agora terá mais tranquilidade para seguir a sua carreira.

"Apesar da incrível pressão, Lucas tem se destacado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo de si. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele se manteve absolutamente profissional durante todo o processo e agora está ansioso para encerrar este episódio, assim como todos nós do West Ham", completa o comunicado.

A partir de agora, a equipe inglesa deve se reunir com o estafe do atleta para definir que rumo tomar. O jogador de 28 anos esteve no radar de vários grandes times europeus como o Manchester City. O Flamengo também manifestou o desejo de ter o atleta, mas recuou e preferiu aguardar a definição da questão.

Paquetá foi denunciado em maio de 2024 pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em inglês) sob acusação de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas do Campeonato Inglês.

Os jogos citados foram contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e ainda contra o Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano. O atleta levou cartão amarelo nesses quatro confrontos.

Desde que foi denunciado, o brasileiro alegou ser inocente da acusação de ter violado a Regra E5.1: "Um participante não deve, direta ou indiretamente, tentar influenciar para fins indevidos o resultado, o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com uma partida ou competição de futebol".

Após a decisão, o jogador celebrou a decisão em suas redes sociais. "Desde o primeiro dia desta investigação, mantive a minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto dou grato a Deus e quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa, que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e minha equipe jurídica da LEVEL, obrigado por tudo."

Paquetá ainda corre o risco de sofrer uma sanção leve por ter infringido, na avaliação da Comissão Reguladora, o item F3 do Regulamento da FA, que trata da necessária cooperação do atleta em caso de investigações. "Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora considerou-as comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre a sanção apropriada para essas infrações assim que possível", informou a FA, em referência ao item F3.