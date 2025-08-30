Capa Jornal Amazônia
Lucas Moura retira fibrose do joelho e deve voltar ao São Paulo nas quartas da Libertadores

Estadão Conteúdo

O meia-atacante Lucas Moura passou neste sábado por uma artroscopia no joelho direito para investigar dores persistentes que vinham atrapalhando seu desempenho pelo São Paulo. Durante o procedimento, foi identificada e retirada uma fibrose. A cirurgia foi realizada no Hospital Albert Einstein, sob supervisão do médico Moisés Cohen, e o jogador deve receber alta ainda hoje.

O exame mostrou que o ligamento do joelho de Lucas estava totalmente cicatrizado e não apresentava sinais de instabilidade. A dor sofrida pelo jogador era causada pelo acúmulo de tecido cicatricial ao redor do ligamento, removido durante a cirurgia. Com isso, a expectativa é que os sintomas melhorem nas próximas semanas, permitindo que ele volte aos treinos normalmente.

De acordo com o relatório médico, Lucas vinha cumprindo corretamente a reabilitação após a lesão no ligamento do joelho e na cápsula articular, recuperando força, movimento e controle do joelho. Mesmo assim, ele continuava sentindo dores em movimentos mais exigentes, como arrancadas e flexões, o que levou os médicos a recomendarem a cirurgia.

O São Paulo continuará acompanhando Lucas de perto, com fisioterapia e avaliações regulares, para garantir que a dor desapareça completamente e que ele retorne ao futebol no seu melhor rendimento. A expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Crespo para as quartas de final da Libertadores, na segunda quinzena de setembro.

A equipe tricolor buscará uma vaga entre os quatro melhores do torneio sul-americano diante da LDU. O primeiro jogo, no Equador, será no dia 18 de setembro, às 19h (horário de Brasília). O confronto de volta está marcado para a semana seguinte, no dia 25, no mesmo horário, no MorumBis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

São Paulo

Lucas Moura
Esportes
