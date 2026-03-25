Lucas Braathen perde título do slalom na Copa do Mundo, mas é celebrado por noruegueses Estadão Conteúdo 25.03.26 10h48 Campeão do slalom gigante na temporada da Copa do Mundo de esqui alpino, ao vencer a etapa da comuna norueguesa Lillehammer na terça-feira, Lucas Pinheiro Braathen poderia ter vencido também a disputa do slalom, mas não conseguiu. Desclassificado na segunda descida e, portanto sem tempo, após ser o quinto da primeira, ficou sem classificação. Dessa forma, o campeão da temporada foi o norueguês Atle Lie McGrath, que terminou a etapa em oitavo lugar. Apesar de não ter vencido o título da temporada, Braathen mostrou espírito esportivo e foi para a torcida ao terminar a descida após cometer a falta. Brasileiro e norueguês, ele foi celebrado por torcedores locais que carregavam bandeiras da Noruega, em demonstração de que não há ressentimentos pela escolha do atleta em representar o Brasil. A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada. Braathen entrou na etapa final já sabendo que não podia conquistar o principal Globo de Cristal, prêmio atribuído ao campeão da classificação geral, que inclui os pontos acumulados de cada especialidade. O ranking geral é composto também pelo desempenho dos esquiadores no downhill e no Super G, disciplinas nas quais Braathen, especialista em slalom e slalom gigante não compete. Há, contudo, premiações separadas para os melhores dos rankings específicos, que recebem versões menores do Globo, caso do esquiador do Brasil. Na temporada 2022/2023, quando ainda representava a Noruega, o hoje medalhista olímpico venceu o troféu da disciplina de slalom, o que pode se repetir nesta quarta-feira, para quando está marcada a decisão da categoria, a partir das 6h30. Diferentemente da prova do dia anterior, em que terminou a primeira descida em primeiro lugar, dessa vez Braathen teve o quinto melhor tempo, acima de seu principal rival na briga pelo título, o norueguês Atle Lie McGrath, que ficou em sexto. Na segunda descida, o brasileiro acabou desclassificado logo no início, ao colidir com terceiro portão, como são chamadas as barreiras formadas por dois bastões de plástico pelas quais os esquiadores têm de passar. Desde que passou a defender o Brasil, Lucas subiu 13 vezes ao pódio, tendo sido campeão na disciplina slalom gigante na etapa de Kranjska Gora (Eslováquia) e, agora, em Lillehammer. No Slalom, foi campeão em Levi (Finlândia). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui Braathen Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 PAPÃO SUPREMO Paysandu leva susto no início, mas vence o GAS de virada em sua estreia na Copa Norte Papão sai atrás, mas domina o jogo, vira com Castro e Marcinho e fecha a conta com Ítalo; próximo desafio será contra o Guaporé, fora de casa, no dia 31. 24.03.26 22h38 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21