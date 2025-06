Léo Ortiz vê Flamengo forte para brilhar no Mundial e exalta profissionalismo de Gerson

O Flamengo iniciou para valer nesta sexta-feira seus treinos na Universidade de Stockton, em Atlantic City, para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos - havia feito um recreativo na quinta. Garantido na liderança do Brasileirão após tropeços de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, a equipe está focada em fazer uma boa largada diante do Espérance, da Tunísia, no dia 16. Titular da defesa, Léo Ortiz exaltou a concentração dos cariocas em busca de brilho na competição e aproveitou para enaltecer o profissionalismo de Gerson, em negociação com o russo Zenit.

"O clima está muito bom, todo mundo muito focado e preparado para esse momento. É uma competição diferente, a primeira vez que disputaremos uma Copa do Mundo nesse formato, e teremos diversos desafios, diante de times de muitos países e continentes, o que dá a sensação de algo novo", disse o empolgado zagueiro Léo Ortiz. "Vir para um lugar que a gente não conhece, treinando e conhecendo coisas novas é legal, e a expectativa por um grande campeonato é muito boa. Dá ansiedade, mas ansiedade boa e estamos bem concentrados para realizar uma grande competição", continuou.

O técnico Filipe Luís não contará com o uruguaio De La Cruz diante da equipe africana, o que abre caminho para estreia do recém-chegado Jorginho, ex-Arsenal e que já caiu nas graças dos companheiros e deve formar dupla com Gerson, alvo de revolta da torcida pela negociação com o Zenit.

Mesmo xingado no embarque para os Estados unidos, o capitão do Flamengo vem se dedicando para o Mundial e Léo Ortiz saiu em sua defesa, usando seu exemplo de quando ainda estava no Red Bull Bragantino e negociava com os cariocas, para garantir que o foco não muda.

"A relação com ele no dia a dia não muda, o tratamento é igual, mas a gente não fica perguntando muito, trata-se de uma questão dele e estamos com foco total no Mundial", afirmou. Quando eu estava vindo para o Flamengo, focava no que a gente controla, com toda negociação, todo mundo falando, mas foram os momentos que fiz as melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino e todo mundo perguntava como conseguia, convivendo com aquilo tudo. Somos muito profissionais, isso faz parte da nossa vida, mas ele está focado, é nosso capitão e tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, liderando e orientando nos treinos."

O zagueiro revelou que confrontou companheiros de seleção brasileira que estarão por times da Europa no Mundial para saber qual o foco das equipes estrangeiras. Mas evitou perguntar para o técnico Carlo Ancelotti, multicampeão com o Real Madrid, sobre o campeonato.

"Com o Ancelotti não falei sobre o Mundial, mas com alguns, sim, perguntava quando ia, onde ia ficar, como o clube via a experiência e todos estavam com a mesma visão, parecida, de que é o primeiro nesse formato e quer vencer", revelou. "É uma oportunidade única com todos (torcedores do planeta) parados para assistir, em países do mundo todo. Para eles será mais difícil pois estão em período pré-férias, de fim de temporada, é mais desgastante, mas todos vão querer ser o primeiro vencedor desse formato."

Apesar de colocar o Flamengo entras as forças da competição, Léo Ortiz não menospreza o Espérance, longe disso. "Um jogo muito difícil, os times africanos além de defesas muito fortes e físicas, têm muitos jogadores técnicos do meio para frente. Times da Tunísia, Marrocos, atuam em mesma linha, então a gente vai estudar ainda mais de perto, com detalhes", frisou. "Eu tenho um staff pessoal que me passa informações dos rivais que jogo contra, mais detalhados de específicos atletas da zona que atuo. Mas tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, colocar nossas dinâmicas."