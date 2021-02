Léo Batista é vacinado contra covid-19 no Rio de Janeiro; Apresentador está com 88 anos

O apresentador de 88 anos Léo Batista recebeu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a primeira dose da vacina contra o Covid-19, seguindo o calendário de vacinação da Prefeitura. O jornalista foi acompanhado pela equipe do "Globo Esporte", que deve transmitir uma reportagem sobre o acontecimento nesta quarta-feira.

Léo Batista tomou a vacina com uma camisa da campanha "Vacina Sim", do grupo Globo, e recebeu uma homenagem do SporTV, que publicou as fotos do apresentador em uma rede social.

Veja a homenagem do SporTV a Léo Batista: