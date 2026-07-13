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Kleberson, pentacampeão com a seleção em 2002, é internado com 50% de obstrução das artérias

O campeão mundial de 2002 relatou sentir dores no peito antes de procurar ajuda médica; cirurgia está descartada inicialmente

Estadão Conteúdo

Campeão com a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato em 2002, Kleberson foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, no Paraná, com 50% de obstrução em três artérias do coração. Apesar do susto, os médicos descartaram o risco de enfarte.

A informação foi divulgada por Dayane Willians, mulher de Kleberson, em publicação nas redes sociais. "Ele tá bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão", escreveu.

Em vídeo compartilhado na sua conta oficial no Instagram, Kleberson relatou que procurou ajuda médica após sentir dores no peito. Ele passou por uma bateria de exames e uma tomografia apontou o problema no coração.

"Passando aqui para acalmar todos vocês. Ontem eu tive fortes dores no peito, algo que preocupou a mim e à minha família. Fomos ao hospital fazer os exames, o check-up que tinha que ser feito, principalmente exames cardiológicos", disse Kleberson.

"Infelizmente deu uma alteração e eu terei que fazer uma nova bateria de exames, mas graças a Deus não é nada grave e tenho certeza que não será nada grave. Daqui a pouco a gente vai estar disposto para viver a vida com muita saúde e paz", completou o ex-jogador.

A obstrução das artérias, conhecida clinicamente como aterosclerose, é o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes dos vasos. Este processo reduz o fluxo sanguíneo e pode causar problemas graves, como enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e outras doenças arteriais.

O ex-jogador aguarda o resultado de exames complementares para saber qual será a melhor abordagem para tratar o problema. Inicialmente, uma cirurgia está descartada.

Formado nas categorias de base do Athletico, o ex-volante ganhou destaque na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2001. No ano seguinte, assumiu a condição de titular da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial e deu a assistência para um dos gols de Ronaldo na vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final. Ao longo da carreira, também defendeu equipes como Flamengo e Manchester United.

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