Kleberson, pentacampeão com a seleção em 2002, é internado com 50% de obstrução das artérias O campeão mundial de 2002 relatou sentir dores no peito antes de procurar ajuda médica; cirurgia está descartada inicialmente Estadão Conteúdo 13.07.26 13h52 Campeão com a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato em 2002, Kleberson foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, no Paraná, com 50% de obstrução em três artérias do coração. Apesar do susto, os médicos descartaram o risco de enfarte. A informação foi divulgada por Dayane Willians, mulher de Kleberson, em publicação nas redes sociais. "Ele tá bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão", escreveu. Em vídeo compartilhado na sua conta oficial no Instagram, Kleberson relatou que procurou ajuda médica após sentir dores no peito. Ele passou por uma bateria de exames e uma tomografia apontou o problema no coração. "Passando aqui para acalmar todos vocês. Ontem eu tive fortes dores no peito, algo que preocupou a mim e à minha família. Fomos ao hospital fazer os exames, o check-up que tinha que ser feito, principalmente exames cardiológicos", disse Kleberson. "Infelizmente deu uma alteração e eu terei que fazer uma nova bateria de exames, mas graças a Deus não é nada grave e tenho certeza que não será nada grave. Daqui a pouco a gente vai estar disposto para viver a vida com muita saúde e paz", completou o ex-jogador. A obstrução das artérias, conhecida clinicamente como aterosclerose, é o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes dos vasos. Este processo reduz o fluxo sanguíneo e pode causar problemas graves, como enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e outras doenças arteriais. O ex-jogador aguarda o resultado de exames complementares para saber qual será a melhor abordagem para tratar o problema. Inicialmente, uma cirurgia está descartada. Formado nas categorias de base do Athletico, o ex-volante ganhou destaque na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2001. No ano seguinte, assumiu a condição de titular da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial e deu a assistência para um dos gols de Ronaldo na vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final. Ao longo da carreira, também defendeu equipes como Flamengo e Manchester United. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Kleberson internação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52